Саратовские предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по финансовым вопросам

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Услуга оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при содействии минэкономразвития области.Консультации доступны по вопросам бухгалтерского и налогового учета; применения контрольно-кассовой техники; расчета всех видов налогов, взносов и сборов; налоговой ответственности; страховых взносов; открытия ИП или ООО, выбора наиболее подходящей системы налогообложения.Воспользоваться услугой могут субъекты МСП, самозанятые и физические лица.Консультирует – Светлана Воронкова, руководитель тренингового центра.Регистрация по телефону горячей линии: 8(800)301-43-64 или по ссылке: https://vk.cc/co8aFb.