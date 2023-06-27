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По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации

Новости

После окончания ремонтно-реставрационных работ Марксовский краеведческий музей вновь распахнул двери для жителей и гостей города. Посетителей ждет выставка по истории края, где можно увидеть ожившую сцену из истории Екатериненштадта середины XIX века. В ее создании использована проекционная интерактивная система. В ближайшие дни будет подготовлена и выставка «Природная мозаика».
По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации


Первыми посетителями стали юные туристы из Саратова, отправившиеся в путешествие по туристическому сертификату. Школьники побывали в музее в рамках пилотного проекта, направленного на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста в рамках государственного социального заказа.

В ходе экскурсии ребята узнали, в чем отличия жизни колонистов от быта местного коренного населения губернии, в чью честь изначально были названы населенные пункты Марксовского района, где был создан первый отечественный трактор, и кто был его конструктором, какое отношение к истории города Маркса имеет великий норвежец Ф. Нансен.

Завершился визит пешеходной экскурсией «Прогулки по Екатериненштадту», во время которой гости прошлись по старым улочкам города, познакомились с его архитектурой и традициями. Они посетили парк Екатерины, Аллею Героев и Базарную площадь. Участники экскурсии осмотрели памятник Фритьофу Нансену и Хлебную пристань.

Параллельно с начавшейся экскурсионной работой ведётся плановая работа по созданию новой экспозиции, оснащенной современным оборудованием и раскрывающей историю Екатериненштадта – Маркса с момента основания до нынешних дней.