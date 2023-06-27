По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации

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Первыми посетителями стали юные туристы из Саратова, отправившиеся в путешествие по туристическому сертификату. Школьники побывали в музее в рамках пилотного проекта, направленного на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста в рамках государственного социального заказа.В ходе экскурсии ребята узнали, в чем отличия жизни колонистов от быта местного коренного населения губернии, в чью честь изначально были названы населенные пункты Марксовского района, где был создан первый отечественный трактор, и кто был его конструктором, какое отношение к истории города Маркса имеет великий норвежец Ф. Нансен.Завершился визит пешеходной экскурсией «Прогулки по Екатериненштадту», во время которой гости прошлись по старым улочкам города, познакомились с его архитектурой и традициями. Они посетили парк Екатерины, Аллею Героев и Базарную площадь. Участники экскурсии осмотрели памятник Фритьофу Нансену и Хлебную пристань.Параллельно с начавшейся экскурсионной работой ведётся плановая работа по созданию новой экспозиции, оснащенной современным оборудованием и раскрывающей историю Екатериненштадта – Маркса с момента основания до нынешних дней.