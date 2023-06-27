Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге

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В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России и Республики Беларусь. Среди 125 участников представители Саратовской области - воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и областного цента спортивной подготовки Аркадий Айдаров, Елена Черных, Александра Бибикина и Егор Лапин.По итогам первых двух дней саратовские спортсмены завоевали 4 медали:Аркадий Айдаров - бронзу в синхронных прыжках с вышки в паре с московским спортсменом Сандро РогаваЕгор Лапин - серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и бронзу в индивидуальных прыжках с метрового трамплинаАлександра Бибикина - бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплинаТренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера России Татьяны Коробко.