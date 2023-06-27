Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий

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Новейшее техническое решение многофункционально и имеет широкий спектр применения. Его можно использовать в области эндопротезирования суставов, создания устройств горнодобывающей, агломерационной, металлургической и машиностроительной промышленности для дробления хрупких материалов. Кроме того, этот способ может применяться при разработке породоразрушающих инструментов для бурения нефтяных и газовых скважин.«Суть способа заключается в повышении механической прочности поверхностного слоя изделий путем воздействия лазерного излучения, когда требуется существенное увеличение твердости поверхности и снижение ее изнашивания. Так, поверхность валковых дробилок, применяемых в горноперерабатывающей промышленности для разрушения горных пород, в результате дробления материалов подвергается сильному износу бандажа и требует его частой замены. Это вызывает дополнительные финансовые затраты у предприятий и простой оборудования. Применение разработанных высокотвердых покрытий позволит повысить эксплуатационную надежность оборудования для дробления материалов и увеличить долговечность рабочих элементов, подверженных интенсивному износу», - рассказывает доктор технический наук, заведующий кафедрой «Сварка и металлургия» СГТУ Игорь Родионов.Другим важным направлением применения разработанных покрытий является восстановительная медицина, а именно эндопротезирование суставов, где необходим высокий уровень приживляемости имплантируемых конструкций и минимизация риска их отторжения организмом. Благодаря разработанному учеными Политеха технологическому решению, имплантат становится биологически совместимым, надежно закрепляться в кости и положительно влияет на прочность срастания.По мнению ученого СГТУ, разработанные высокотвердые поверхностные системы также могут использоваться в производстве буровых коронок для бурения нефтяных и газовых скважин, конструировании и создании породоразрушающих инструментов для работы в условиях Крайнего Севера и бурения мерзлых грунтов. В автодорожной и строительной отраслях они могут применяться в производстве шнековых смесителей для смешивания и транспортирования технологических смесей.Проектировались пилотные образцы изделий и выполнялись их лабораторные испытания. В настоящее время получено 12 патентов Российской Федерации и 21 положительное решение о выдаче патентов на полезные модели.