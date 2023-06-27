27 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:05 | 27 июня
Государственный фонд «Защитники Отечества»: социальные координаторы ведут прием в четырех районах области
18:00 | 27 июня
В Саратове появится первый музей СВО
17:02 | 27 июня
Саратовские предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по финансовым вопросам
16:04 | 27 июня
По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации
15:01 | 27 июня
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге
14:03 | 27 июня
Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий
13:00 | 27 июня
1 июля в области открывается охота на кабана
12:02 | 27 июня
Нацпроект «Демография»: активное долголетие, «мобильные» бригады и «серебряное» волонтерство
11:04 | 27 июня
Росприроднадзор и саратовский кинотеатр «Оскар» приглашают за премией «Экология – дело каждого»
09:50 | 27 июня
В Год педагога и наставника лучшие учителя региона соберутся под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий

Новости

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали новый способ упрочнения металлических поверхностей изделий различного назначения, а также нанесения биосовместимых и износостойких покрытий.
Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий


Новейшее техническое решение многофункционально и имеет широкий спектр применения. Его можно использовать в области эндопротезирования суставов, создания устройств горнодобывающей, агломерационной, металлургической и машиностроительной промышленности для дробления хрупких материалов. Кроме того, этот способ может применяться при разработке породоразрушающих инструментов для бурения нефтяных и газовых скважин.

«Суть способа заключается в повышении механической прочности поверхностного слоя изделий путем воздействия лазерного излучения, когда требуется существенное увеличение твердости поверхности и снижение ее изнашивания. Так, поверхность валковых дробилок, применяемых в горноперерабатывающей промышленности для разрушения горных пород, в результате дробления материалов подвергается сильному износу бандажа и требует его частой замены. Это вызывает дополнительные финансовые затраты у предприятий и простой оборудования. Применение разработанных высокотвердых покрытий позволит повысить эксплуатационную надежность оборудования для дробления материалов и увеличить долговечность рабочих элементов, подверженных интенсивному износу», - рассказывает доктор технический наук, заведующий кафедрой «Сварка и металлургия» СГТУ Игорь Родионов.

Другим важным направлением применения разработанных покрытий является восстановительная медицина, а именно эндопротезирование суставов, где необходим высокий уровень приживляемости имплантируемых конструкций и минимизация риска их отторжения организмом. Благодаря разработанному учеными Политеха технологическому решению, имплантат становится биологически совместимым, надежно закрепляться в кости и положительно влияет на прочность срастания.

По мнению ученого СГТУ, разработанные высокотвердые поверхностные системы также могут использоваться в производстве буровых коронок для бурения нефтяных и газовых скважин, конструировании и создании породоразрушающих инструментов для работы в условиях Крайнего Севера и бурения мерзлых грунтов. В автодорожной и строительной отраслях они могут применяться в производстве шнековых смесителей для смешивания и транспортирования технологических смесей.

Проектировались пилотные образцы изделий и выполнялись их лабораторные испытания. В настоящее время получено 12 патентов Российской Федерации и 21 положительное решение о выдаче патентов на полезные модели.