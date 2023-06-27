1 июля в области открывается охота на кабана

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Напомним, что ранее была проведена открытая жеребьевка (https://t.me/ohota64/433)по распределению очередности среди охотников на получение разрешений. По просьбе охотников мероприятие транслировалось в телеграм-канале комитета на протяжении 6 часов.Всего планируется выдать 191 разрешение на любительскую и спортивную охоту в общедоступных охотугодьях.Более подробно можно узнать на сайте комитета.