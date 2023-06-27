27 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:05 | 27 июня
Государственный фонд «Защитники Отечества»: социальные координаторы ведут прием в четырех районах области
18:00 | 27 июня
В Саратове появится первый музей СВО
17:02 | 27 июня
Саратовские предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по финансовым вопросам
16:04 | 27 июня
По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации
15:01 | 27 июня
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге
14:03 | 27 июня
Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий
13:00 | 27 июня
1 июля в области открывается охота на кабана
12:02 | 27 июня
Нацпроект «Демография»: активное долголетие, «мобильные» бригады и «серебряное» волонтерство
11:04 | 27 июня
Росприроднадзор и саратовский кинотеатр «Оскар» приглашают за премией «Экология – дело каждого»
09:50 | 27 июня
В Год педагога и наставника лучшие учителя региона соберутся под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

1 июля в области открывается охота на кабана

Новости

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области начал выдачу разрешений для охоты на кабана в общедоступных охотничьих угодьях. Охота на этого зверя стартует 1 июля и продлится по 31 января 2024 года.

Напомним, что ранее была проведена открытая жеребьевка (https://t.me/ohota64/433)по распределению очередности среди охотников на получение разрешений. По просьбе охотников мероприятие транслировалось в телеграм-канале комитета на протяжении 6 часов.

Всего планируется выдать 191 разрешение на любительскую и спортивную охоту в общедоступных охотугодьях.

Более подробно можно узнать на сайте комитета.