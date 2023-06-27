1 июля в области открывается охота на кабана
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области начал выдачу разрешений для охоты на кабана в общедоступных охотничьих угодьях. Охота на этого зверя стартует 1 июля и продлится по 31 января 2024 года.
Напомним, что ранее была проведена открытая жеребьевка (https://t.me/ohota64/433)по распределению очередности среди охотников на получение разрешений. По просьбе охотников мероприятие транслировалось в телеграм-канале комитета на протяжении 6 часов.
Всего планируется выдать 191 разрешение на любительскую и спортивную охоту в общедоступных охотугодьях.
Более подробно можно узнать на сайте комитета.