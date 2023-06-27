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Нацпроект «Демография»: активное долголетие, «мобильные» бригады и «серебряное» волонтерство

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Пятый год в Саратовской области реализуется национальный проект Президента Владимира Путина «Демография».


«Одной из важнейших составляющих нацпроекта «Демография» является проект «Старшее поколение», направленный на укрепление здоровья граждан старшего возраста, продление их активного долголетия и продолжительности жизни. В настоящее время в области в учреждениях соцобслуживания различного типа получают услуги более 60 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов. Более 30 тысяч жителей - являются участниками мероприятий по активному долголетию», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.

По всей области в центрах соцобслуживания вводятся восемь социальных технологий по направлениям долговременного ухода и активного долголетия.

Благодаря оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта «Демография», внедряются методики работы с пожилыми и инвалидами, направленные на профилактику падений, когнитивных возрастных нарушений, повышение двигательной активности через выполнение адаптированных посильных физических упражнений, комплексную социально-психологическую помощь с использованием свето- и ароматерапии, музыкального и цветового воздействия. Созданы условия для общения и занятий творчеством.

В рамках нацпроекта силами «мобильных бригад» осуществляется доставка жителей старшего возраста, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Ежегодно такой услугой пользуются порядка 15 тысяч жителей региона.

В мероприятиях национального проекта также активно участвуют «серебряные» волонтеры. Сегодня в Саратовской области порядка 800 волонтеров старшего возраста помогают пожилым гражданам, занимаются наставничеством, «работают» «бабушками» и «дедушками» для детей из патронатных семей, воспитанников детских интернатных учреждений, организовывают экологические акции и различные мероприятия.

«Забота о людях старшего поколения представляет собой целый комплекс современных методик и направлений работы, которые активно внедряются в повседневную практику наших учреждений. Сделать эту помощь еще доступнее и значительно увеличить набор предлагаемых услуг помогает участие в грантовых проектах и конкурсах. Благодаря неравнодушному подходу наших специалистов лучшие инициативы становятся воплощением интересных идей, каждая из которых способна изменить жизнь людей к лучшему», - подчеркнула Светлана Савочкина.