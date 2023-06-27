Росприроднадзор и саратовский кинотеатр «Оскар» приглашают за премией «Экология – дело каждого»

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Так, сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям организовали взаимодействие с современным кинотеатром «Оскар» в г. Саратов. Кинотеатр приглашает детей и взрослых принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».Теперь в каждом из кинозалов, перед показом детского фильма или семейной киноленты, на огромных экранах транслируют ролик, призывающий к участию в премии всех без исключения.Заявки принимаются до 1 октября 2023 года на сайте www.экологияделокаждого.рф. Нужно только выбрать номинацию, заполнить заявку и приложить к ней свою работу. Видеоролики, рисунки, фотографии, мультфильмы можно выложить во «ВКонтакте», Rutube, иной социальной сети с хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryoneВ III сезоне Премии предусмотрено 12 номинаций, среди которых 10 индивидуальных и две – командные. В индивидуальном первенстве творческие работы принимаются в номинациях «Экофокус», «Экорисунок», «Экоблогер», «Экология души», «Экопросвещение», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экомир», «Экотуризм». В командном первенстве - в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Три номинации - «Экология души», «Экопросвещение», «Экотуризм» рассчитаны и на молодежь от 18 до 35 лет.Помимо призовых мест предусмотрены специальные призы. Участники прошлых Премий за проявленную активность поощрялись дипломами и подарками. Дети получили смартфоны, планшеты, ноутбуки, путевки на Черное море и обучающие курсы.В Саратовской области проект реализуется при поддержке главы региона Романа Бусаргина.