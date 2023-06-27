В Год педагога и наставника лучшие учителя региона соберутся под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ
Сегодня, 27 июня, в Саратовском областном институте развития образования открывается Слет лучших учителей, победителей профессиональных конкурсов в рамках регионального отделения общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года».
Основная цель Слета – совершенствование преподавания и воспитания учащихся, включение учителей в деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых организационных форм образования, поиск и поддержка творческих педагогов-исследователей, а также содействие внедрению их разработок и распространению лучшего педагогического опыта.
В 2023 году Слет пройдет под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ, что означает активное сотрудничество учителей по решению вопросов и проблем на этапе изменения форм и содержания общего образования.
В рамках Слета более 150 призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства Саратовской области различных лет, педагогов-наставников, представителей регионального методического актива раскроют ключевые треки национального проекта «Образование» и Года педагога
и наставника, а именно:
-современная школа;
-учительство;
-наставничество;
-содержание образования;
-качество образования;
-цифровизация образования;
-профориентация.
Основная цель Слета – совершенствование преподавания и воспитания учащихся, включение учителей в деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых организационных форм образования, поиск и поддержка творческих педагогов-исследователей, а также содействие внедрению их разработок и распространению лучшего педагогического опыта.
В 2023 году Слет пройдет под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ, что означает активное сотрудничество учителей по решению вопросов и проблем на этапе изменения форм и содержания общего образования.
В рамках Слета более 150 призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства Саратовской области различных лет, педагогов-наставников, представителей регионального методического актива раскроют ключевые треки национального проекта «Образование» и Года педагога
и наставника, а именно:
-современная школа;
-учительство;
-наставничество;
-содержание образования;
-качество образования;
-цифровизация образования;
-профориентация.