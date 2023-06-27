В Год педагога и наставника лучшие учителя региона соберутся под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ

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Основная цель Слета – совершенствование преподавания и воспитания учащихся, включение учителей в деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых организационных форм образования, поиск и поддержка творческих педагогов-исследователей, а также содействие внедрению их разработок и распространению лучшего педагогического опыта.В 2023 году Слет пройдет под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ, что означает активное сотрудничество учителей по решению вопросов и проблем на этапе изменения форм и содержания общего образования.В рамках Слета более 150 призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства Саратовской области различных лет, педагогов-наставников, представителей регионального методического актива раскроют ключевые треки национального проекта «Образование» и Года педагогаи наставника, а именно:-современная школа;-учительство;-наставничество;-содержание образования;-качество образования;-цифровизация образования;-профориентация.