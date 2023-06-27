27 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:05 | 27 июня
Государственный фонд «Защитники Отечества»: социальные координаторы ведут прием в четырех районах области
18:00 | 27 июня
В Саратове появится первый музей СВО
17:02 | 27 июня
Саратовские предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по финансовым вопросам
16:04 | 27 июня
По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации
15:01 | 27 июня
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге
14:03 | 27 июня
Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий
13:00 | 27 июня
1 июля в области открывается охота на кабана
12:02 | 27 июня
Нацпроект «Демография»: активное долголетие, «мобильные» бригады и «серебряное» волонтерство
11:04 | 27 июня
Росприроднадзор и саратовский кинотеатр «Оскар» приглашают за премией «Экология – дело каждого»
09:50 | 27 июня
В Год педагога и наставника лучшие учителя региона соберутся под девизом #ВзаимоДЕЙСТВУЕМ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сегодня преподавателю СГУ исполнилось 100 лет!

Новости

Ольга Борисовна Сиротинина – ведущий языковед, известный во многих странах мира, – работает в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского уже 75 лет!

Сегодня преподавателю СГУ исполнилось 100 лет!


Ольга Борисовна родилась 27 июня 1923 года в Саратове. Её дед Николай Сиротинин был секретарём Саратовской городской Думы,одним из инициаторов созданияСаратовского университета. Мать – доктор биологических наук Ольга Сиротинина, одна из основателей санитарно-гигиенической службы в Саратовской области.

Несмотря на слабое здоровье, в 1940 году Ольга Борисовна поступила на филологический факультет СГУ, в 1945 году – в аспирантуру, после окончания которой в 1948 году начала преподавать историю русского языка.

Сегодня Ольга Борисовна Сиротинина – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор СГУ, почётный работник сферы образования, награждена медалью МАПРЯЛ им. А.С. Пушкина, медалями многих университетов, орденом Дружбы и знаком губернатора Саратовской области.

В академических справочниках её называют создателем и руководителем Саратовской лингвистической школы. В сферу её научных интересов входят диалекты, разговорная речь, проблемы текста, язык СМИ и культура речи. Она вела передачу «Служба русского языка» на местном радио и до сих пор не расстаётся с тетрадочкой, в которую записывает пассажи очередного телевизионного или радиокомментатора.

О.Б. Сиротинина – автор более 800 научных публикаций. Ольга Борисовна демонстрирует пример творческого долголетия – активно консультирует молодых коллег. Недавно под её редакцией вышла в свет очередная коллективная монография «Эффективность коммуникации: влияние сфер общения на факторы её достижения», а также монография «Динамика норм русского языка: ответ на вызовы времени и новые условия жизни», написанная в соавторстве с профессором А.В. Дегальцевой.

Прожив целый век, она проделала огромную работу на самых разных научных постах: 20 лет возглавляла кафедру русского языка, была автором и редактором сборников «Вопросы стилистики», «Проблемы речевой коммуникации», многих коллективных монографий и учебников по русскому языку и культуре речи. В 1995 году в борьбе за чистоту русской речи был создан I Совет по русскому языку при Президенте России, и в качестве его ответвлений – Институты русского языка. Для всего Поволжья директором такого института, а следовательно, и членом Совета при Президенте РФ была утверждена именно О.Б. Сиротинина.

Долгие годы Ольга Борисовна работает заместителем председателя диссертационного совета. Лично под её руководством защищено 58 кандидатских и 17 докторских диссертаций. Она всегда была эксклюзивным и востребованным специалистом, по приглашению читала курсы в Калмыцком, Волгоградском, Ивановском, Самарском, Челябинском, Якутском и других университетах страны. В своё время несколько тысяч книг из её библиотеки отвезли в Волгоградский университет – это был подарок ко дню его открытия.

Вся жизнь Ольги Борисовны Сиротининой – это преодоление. Она доказала собственным примером, что человек – сам хозяин своей судьбы. В этом году вышло дополненное издание биографической книги О.Б. Сиротининой «Жизнь вопреки, или Я счастливый человек».
В 2023 году профессор СГУ Ольга Борисовна Сиротинина отмечена Почётной грамотой президента России за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Сегодня Ольгу Борисовну поздравляют с вековым юбилеем ученые со всего мира, ее коллеги, выпускники, студенты.
Сотрудники редакции нашего издания - выпускники Ольги Борисовны. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в адрес справедливого, чуткого Педагога, уникального современника, обладающего энциклопедическими знаниями и всегда соответствовавшего духу времени. С Днем рождения, дорогая Ольга Борисовна!