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Галина Калягина: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские

Новости / Общество

В России в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в более чем 50% коррекционных школ (около 900 образовательных организаций) пройдет модернизация инфраструктуры.
Галина Калягина: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские


В частности, будут оснащены трудовые мастерские, кабинеты специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение учеников с особыми образовательными потребностями, учебные кабинеты и помещения для организации качественного доступного образования (компьютерные классы, спортивные залы/залы лечебной физкультуры, учебные кабинеты химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и другие кабинеты). Модернизация затронет и инфраструктуру дополнительного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.

В Саратовской области в этом году планируют открыть 40 новых учебных кабинетов и мастерских в пяти школах-интернатах региона, где обучаются 800 детей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как осуществляется реализация проекта в Саратовской области, мы поговорили с заместителем министра - начальником управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних Галиной Калягиной.

Галина Калягина: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские

- Галина Владимировна, в Саратовской области продолжается реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование». Как известно, проект направлен на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Что вы ожидаете от реализации данного проекта?


- С 2020 года материально-техническая база была обновлена в шести организациях. Реализация федерального проекта позволила создать инновационное практико-ориентированное образовательное пространство, которое способствует формированию у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья креативного, продуктивного мышления и практических навыков работы на современном оборудовании.

-В этом году в проекте принимают участие только пять школ?

- Да, это пять школ, которые реализуют адаптированные образовательные программы, в которых обучаются 800 детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели направлено 36,5 млн. рублей. За счет средств областного бюджета, привлеченных благотворительных средств в организациях проводятся ремонтные работы для размещения учебных мастерских и кабинетов.

- Правда ли, что с нового учебного года в школах появятся новые учебные мастерские?


- Действительно, к началу учебного года в учреждениях откроются новые учебные мастерские для реализации предметной области «Технология» по направлениям - «Столярное дело», «Швейное дело», «Кулинария», «Переплетно-картонажное дело и полиграфии», «Сельскохозяйственный труд», «Рабочий по обслуживанию зданий».

Галина Калягина: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские

-Для этого будет закуплено новое оборудование?

- Безусловно. Кроме того, новое современное оборудование будет закуплено и установлено в 13 учебных кабинетах – «Основы социальной жизни», «Адаптированная физическая культура», кабинетах дополнительного образования «Фото-видео студия», «Студия анимации», «Декоративно-прикладное творчество», «Робототехника», «Домашний очаг», «Экологическая студия» и других. Специализированным коррекционно-развивающим оборудованием оснастят девять кабинетов учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов.

Галина Калягина: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские

-Галина Владимировна, известно, что в двух образовательных организациях будут созданы медиапространства. Что это?

- Все верно, в двух образовательных организациях будут созданы медиапространства. В них будут представлены лучшие практики обучения и воспитания. Здесь будут оказывать консультационно-методическую помощь участникам образовательных отношений, в том числе инклюзивных образовательных организаций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.



Фотографии предоставлены министерством образования Саратовской области