Галина Калягина: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские

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В частности, будут оснащены трудовые мастерские, кабинеты специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение учеников с особыми образовательными потребностями, учебные кабинеты и помещения для организации качественного доступного образования (компьютерные классы, спортивные залы/залы лечебной физкультуры, учебные кабинеты химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и другие кабинеты). Модернизация затронет и инфраструктуру дополнительного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.В Саратовской области в этом году планируют открыть 40 новых учебных кабинетов и мастерских в пяти школах-интернатах региона, где обучаются 800 детей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как осуществляется реализация проекта в Саратовской области, мы поговорили- С 2020 года материально-техническая база была обновлена в шести организациях. Реализация федерального проекта позволила создать инновационное практико-ориентированное образовательное пространство, которое способствует формированию у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья креативного, продуктивного мышления и практических навыков работы на современном оборудовании.- Да, это пять школ, которые реализуют адаптированные образовательные программы, в которых обучаются 800 детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели направлено 36,5 млн. рублей. За счет средств областного бюджета, привлеченных благотворительных средств в организациях проводятся ремонтные работы для размещения учебных мастерских и кабинетов.- Действительно, к началу учебного года в учреждениях откроются новые учебные мастерские для реализации предметной области «Технология» по направлениям - «Столярное дело», «Швейное дело», «Кулинария», «Переплетно-картонажное дело и полиграфии», «Сельскохозяйственный труд», «Рабочий по обслуживанию зданий».- Безусловно. Кроме того, новое современное оборудование будет закуплено и установлено в 13 учебных кабинетах – «Основы социальной жизни», «Адаптированная физическая культура», кабинетах дополнительного образования «Фото-видео студия», «Студия анимации», «Декоративно-прикладное творчество», «Робототехника», «Домашний очаг», «Экологическая студия» и других. Специализированным коррекционно-развивающим оборудованием оснастят девять кабинетов учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов.- Все верно, в двух образовательных организациях будут созданы медиапространства. В них будут представлены лучшие практики обучения и воспитания. Здесь будут оказывать консультационно-методическую помощь участникам образовательных отношений, в том числе инклюзивных образовательных организаций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.