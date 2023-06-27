В Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту
В пункт отбора приходят как опытные бойцы, так и только что отслужившие. У каждого из них своя мотивация.
Сергей Драгунов, и.о. руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", рассказал о своём опыте и личной мотивации отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» на портале "Госуслуги"