Представители бизнеса могут присоединиться к региональной делегации для участия в форуме «Россия — Африка»

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Саратовская область примет участие в статусе «Партнер выставки Экономического форума Россия — Африка». На стенде планируется презентация компаний, планирующих расширять сотрудничество со странами африканского континента для реализации совместных проектов в сферах бизнеса и образования.Многофункциональная зона стенда включает организацию официального подписания соглашений, пресс-подходов, трансляций видеоматериалов о компаниях, переговорную зону и зону для размещения рекламной продукции.Программа форума охватывает весь спектр вопросов взаимодействия России и стран Африки, в том числе в сферах торговли, инвестиций, промышленности, трансфера технологий, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровизации, здравоохранения, образования, науки, СМИ и молодежных обменов.Министерство инвестиционной политики приглашает предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве со странами Африки, присоединиться к официальной делегации региона. Принять участие можно, зарегистрировавшись в Едином личном кабинете на сайте Росконгресс https://roscongress.org/. После регистрации необходимо направить свою заявку в министерство инвестиционной политики mininvest@saratov.gov.ru.Подробнее об участии на сайте https://summitafrica.ru/participants/participation-terms/.