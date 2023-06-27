Представители бизнеса могут присоединиться к региональной делегации для участия в форуме «Россия — Африка»
27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдет Второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». В рамках мероприятия будет организована масштабная выставочная экспозиция, а также площадка для проведения деловых встреч.
Саратовская область примет участие в статусе «Партнер выставки Экономического форума Россия — Африка». На стенде планируется презентация компаний, планирующих расширять сотрудничество со странами африканского континента для реализации совместных проектов в сферах бизнеса и образования.
Многофункциональная зона стенда включает организацию официального подписания соглашений, пресс-подходов, трансляций видеоматериалов о компаниях, переговорную зону и зону для размещения рекламной продукции.
Программа форума охватывает весь спектр вопросов взаимодействия России и стран Африки, в том числе в сферах торговли, инвестиций, промышленности, трансфера технологий, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровизации, здравоохранения, образования, науки, СМИ и молодежных обменов.
Министерство инвестиционной политики приглашает предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве со странами Африки, присоединиться к официальной делегации региона. Принять участие можно, зарегистрировавшись в Едином личном кабинете на сайте Росконгресс https://roscongress.org/. После регистрации необходимо направить свою заявку в министерство инвестиционной политики mininvest@saratov.gov.ru.
Подробнее об участии на сайте https://summitafrica.ru/participants/participation-terms/.