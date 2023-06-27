27 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 26 июня
Представители бизнеса могут присоединиться к региональной делегации для участия в форуме «Россия — Африка»
17:06 | 26 июня
Радиолокационные системы из Саратова демонстрируют на Международном военно-морском салоне
16:54 | 26 июня
В Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту
16:03 | 26 июня
52 элеватора и хлебоприемных предприятия области готовы к приемке зерна нового урожая
15:04 | 26 июня
Инициативный проект ЗАТО Светлый борется за звание лучшего во Всероссийском конкурсе
14:03 | 26 июня
Продолжается ремонт в здании, где с 1 сентября откроется региональный образовательный центр «Галактика»
13:02 | 26 июня
Балаковская АЭС направила свыше 200 млн рублей на повышение качества медобслуживания Балаково
12:02 | 26 июня
Нацпроект «Демография»: пенсионеры области выбирают адаптивную физкультуру для продления активного долголетия
11:01 | 26 июня
Юные баскетболисты стали победителями фестиваля «Минибаскет»
10:00 | 26 июня
Александра Ландерова: На наших глазах РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ РОССИЯ и НОВАЯ ЭЛИТА
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Радиолокационные системы из Саратова демонстрируют на Международном военно-морском салоне

Новости


Представители министерства промышленности и энергетики, предприятий Саратовской области участвуют в Международном военно-морском салоне, который в эти дни проходит в Кронштадте.

Радиолокационные системы из Саратова демонстрируют на Международном военно-морском салоне

Заводы региона демонстрируют технику специального и гражданского назначения. Так, Саратовский радиоприборный завод представлен на стенде «Корпорации тактического ракетного вооружения». С экспозицией «КТРВ» ранее познакомился заместитель Председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Завод из Саратова показывает береговые радиолокационные системы для обнаружения, сопровождения и проводки судов, а также навигационные станции, повышающие безопасность плавания, в том числе при ограниченной видимости.

Возможности в производстве автоматизированного судового энергетического оборудования презентует завод «Волгодизельмаш». Это, в частности, генераторные установки, главные и вспомогательные двигатели.

Также в работе салона участвуют представители «ПЭМЗ «Молот», ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева.

В рамках выставки состоялись рабочие встречи представителей минпромэнерго и компаний Саратовской области с представителями Минобороны РФ и потенциальными заказчиками гражданской продукции.