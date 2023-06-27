Радиолокационные системы из Саратова демонстрируют на Международном военно-морском салоне

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Заводы региона демонстрируют технику специального и гражданского назначения. Так, Саратовский радиоприборный завод представлен на стенде «Корпорации тактического ракетного вооружения». С экспозицией «КТРВ» ранее познакомился заместитель Председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Завод из Саратова показывает береговые радиолокационные системы для обнаружения, сопровождения и проводки судов, а также навигационные станции, повышающие безопасность плавания, в том числе при ограниченной видимости.Возможности в производстве автоматизированного судового энергетического оборудования презентует завод «Волгодизельмаш». Это, в частности, генераторные установки, главные и вспомогательные двигатели.Также в работе салона участвуют представители «ПЭМЗ «Молот», ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарева.В рамках выставки состоялись рабочие встречи представителей минпромэнерго и компаний Саратовской области с представителями Минобороны РФ и потенциальными заказчиками гражданской продукции.