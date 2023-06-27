52 элеватора и хлебоприемных предприятия области готовы к приемке зерна нового урожая

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«Текущая ситуация на полях области позволяет прогнозировать урожай зерна в объемах выше среднегодовых. Потенциально прогнозируем порядка 4,4 млн. тонн зерна и 1,8 млн. тонн подсолнечника. Необходимо понять, сможем ли мы разместить весь урожай с учетом региональных мощностей хранения, обеспечить транспортировку зерна, как на внутреннем рынке, так и на экспорт, его оперативную сертификацию», - обозначил задачу заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Мариевская рассказала, что рекордные урожаи зерновых 2022 года подтолкнули крупные предприятия отрасли к строительству новых и модернизации существующих мощностей для хранения и отгрузки зерна, сельхозтоваропроизводителей – к строительству собственных зернохранилищ складского типа. На сегодняшний день 52 действующих элеватора и хлебоприемных предприятия имеют 3,4 млн. тонн емкостей единовременного хранения. За последние пять лет общие мощности по хранению выросли на 400 тыс. тонн. Кроме того, планируется задействовать рукава для хранения зерновых культур, которые производятся на территории региона. «Согласно проведенному мониторингу, элеваторы и хлебоприемные предприятия готовы к приему урожая и обеспечению его качественной и количественной сохранности», - подытожила она.По итогам совещания Роман Ковальский поставил перед сельхозтоваропроизводителями региона задачу провести анализ свободных мощностей хранения в разрезе каждого района, а также рассмотреть возможность помощи регионам, пострадавшим в этом году от засухи.