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Инициативный проект ЗАТО Светлый борется за звание лучшего во Всероссийском конкурсе

Новости


В начале июня стартовало голосование в рамках VII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2022 году.
Инициативный проект ЗАТО Светлый борется за звание лучшего во Всероссийском конкурсе

Среди участников - проект жителей городского округа ЗАТО Светлый. Активисты предложили обустроить территорию парка имени Ю.А. Гагарина, открытого более полувека назад. В 2021 году начались преобразования - был построен скейт-парк и установлено новое детское игровое оборудование. Однако, скульптуры и архитектурные сооружения разрушились и создавали угрозу для безопасности детей.

В результате реализации инициативного проекта территорию благоустроили – установили радиусные лавочки, оборудовали качели-перголы, сделали монтаж освещения, площадку оформили тротуарной плиткой. Стоимость проекта составила 1,7 млн рублей. Сейчас активисты борются за победу.

От Саратовской области в конкурсе участвует 25 проектов. Больше всего отправленных инициатив связано с благоустройством мест отдыха, парков и скверов, а также с устройством уличного освещения, ремонтом систем водоснабжения, приведением в порядок спортивных и детских площадок.

Напомним, что отдать свой голос за понравившийся проект можно до 30 июня на сайте (https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/project/b-projects/?region=1472).