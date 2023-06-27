Инициативный проект ЗАТО Светлый борется за звание лучшего во Всероссийском конкурсе

просмотров: 140

Среди участников - проект жителей городского округа ЗАТО Светлый. Активисты предложили обустроить территорию парка имени Ю.А. Гагарина, открытого более полувека назад. В 2021 году начались преобразования - был построен скейт-парк и установлено новое детское игровое оборудование. Однако, скульптуры и архитектурные сооружения разрушились и создавали угрозу для безопасности детей.В результате реализации инициативного проекта территорию благоустроили – установили радиусные лавочки, оборудовали качели-перголы, сделали монтаж освещения, площадку оформили тротуарной плиткой. Стоимость проекта составила 1,7 млн рублей. Сейчас активисты борются за победу.От Саратовской области в конкурсе участвует 25 проектов. Больше всего отправленных инициатив связано с благоустройством мест отдыха, парков и скверов, а также с устройством уличного освещения, ремонтом систем водоснабжения, приведением в порядок спортивных и детских площадок.Напомним, что отдать свой голос за понравившийся проект можно до 30 июня на сайте (https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/project/b-projects/?region=1472).