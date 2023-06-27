Продолжается ремонт в здании, где с 1 сентября откроется региональный образовательный центр «Галактика»

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«Галактика» будет работать посменно по трем направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт». Одарённые школьники смогут заниматься с лучшими педагогами и проживать в центре, как в детском лагере. Кроме того, предусмотрено заочное и дистанционное образование.Образовательный лагерь находится в здании инженерного лицея. После реконструкции здесь появятся самые современные лаборатории, пространства для творчества и общения.Пройти обучение в центре смогут школьники с 5 по 11 класс по результатам конкурса. Учитываться будут победы на олимпиадах, фестивалях и конкурсах, нужно будет предоставить портфолио и сдать тестирование.На сайте уже размещен план профильных смен на 2023 год и образовательные программы. Здесь также можно узнать всё о том, как попасть в центр.