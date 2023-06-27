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Балаковская АЭС направила свыше 200 млн рублей на повышение качества медобслуживания Балаково

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Благодаря поддержке Балаковской АЭС в Балаковской городской клинической больнице и Саратовском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства России появится новое высокотехнологичное оборудование. Ко Дню медицинского работника атомная станция выделила учреждениям здравоохранения в общей сложности 12,2 млн рублей.


Средства помогут оснастить узкоспециализированным оборудованием открывшийся на базе медцентра ФМБА России центр промышленной медицины. Здесь будут проходить обследования работники атомной станции, которые раньше вынуждены были ездить за этим в Москву. Повысится и качество медицинских услуг, предоставляемых и другим закрепленным за центром ФМБА жителям.

Балаковская АЭС также направила благотворительную помощь городской клинической больнице - 3,2 млн рублей. Вклад атомной станции Средства в рамках софинансирования с другими предприятиями города пойдут на приобретение оборудования.

Как отметила руководитель городского здравоохранения Татьяна Шарабанова, сотрудничество атомной станции с городской клинической больницей поддерживается на постоянной основе. В годы борьбы с коронавирусной инфекцией АЭС помогла больнице с закупкой медикаментов, построила кислородную станцию. Были своевременно приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобиль.

Прошлым летом в городской больнице заработала современная система резервного электроснабжения для бесперебойной работы жизненно важного медицинского оборудования. Специалисты АЭС не только закупили технику, но и обеспечили монтаж и пуско-наладку. Для оперативных ПЦР-исследований в балаковской районной поликлинике установили автоматическую станцию.

Балаковская АЭС поддерживает внедрение инновационных методов лечения и инновационных технологий в работу местных медучреждений. Важным приобретением прошлого года стал операционный электрогидравлический стол для городской клинической больницы. По словам хирургов, он заметно облегчил работу, существенно сократив время настройки и регулировки, которые ранее делались вручную.

Всего за последние три года на поддержку сферы здравоохранения города Балаково атомной станцией направлено более 200 млн рублей.