Балаковская АЭС направила свыше 200 млн рублей на повышение качества медобслуживания Балаково

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Средства помогут оснастить узкоспециализированным оборудованием открывшийся на базе медцентра ФМБА России центр промышленной медицины. Здесь будут проходить обследования работники атомной станции, которые раньше вынуждены были ездить за этим в Москву. Повысится и качество медицинских услуг, предоставляемых и другим закрепленным за центром ФМБА жителям.Балаковская АЭС также направила благотворительную помощь городской клинической больнице - 3,2 млн рублей. Вклад атомной станции Средства в рамках софинансирования с другими предприятиями города пойдут на приобретение оборудования.Как отметила руководитель городского здравоохранения Татьяна Шарабанова, сотрудничество атомной станции с городской клинической больницей поддерживается на постоянной основе. В годы борьбы с коронавирусной инфекцией АЭС помогла больнице с закупкой медикаментов, построила кислородную станцию. Были своевременно приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобиль.Прошлым летом в городской больнице заработала современная система резервного электроснабжения для бесперебойной работы жизненно важного медицинского оборудования. Специалисты АЭС не только закупили технику, но и обеспечили монтаж и пуско-наладку. Для оперативных ПЦР-исследований в балаковской районной поликлинике установили автоматическую станцию.Балаковская АЭС поддерживает внедрение инновационных методов лечения и инновационных технологий в работу местных медучреждений. Важным приобретением прошлого года стал операционный электрогидравлический стол для городской клинической больницы. По словам хирургов, он заметно облегчил работу, существенно сократив время настройки и регулировки, которые ранее делались вручную.Всего за последние три года на поддержку сферы здравоохранения города Балаково атомной станцией направлено более 200 млн рублей.