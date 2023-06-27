Нацпроект «Демография»: пенсионеры области выбирают адаптивную физкультуру для продления активного долголетия

просмотров: 171

Главными целями адаптивной физкультуры являются обеспечение и сохранение высокого уровня здоровья пенсионеров, совершенствование физических умений и навыков, повышение иммунитета, активный отдых и общение.«В пенсионном возрасте очень важно поддерживать мышечный тонус организма, так как движение - это жизнь», - уверенно заявляют посетители зала адаптивной физкультуры Лысогорского района.В центре социального обслуживания населения Лысогорского района занятия проводятся под контролем специалистов, с учетом возраста и состояния здоровья. В программу тренировок включены гимнастические занятия с гантелями, они поддерживают тонус мышц и усиливают кровообращение.Пенсионеры Питерского района охотно посещают проводимые центром социального обслуживания занятия. На очередном занятии в качестве спортивного инвентаря они выбрали обручи.«Мы все больше и больше понимаем важность нашей работы. Каждое занятие по адаптивной физкультуре – это реальная помощь людям в сохранении здоровья», - делятся специалисты Питерского центра социального обслуживания населения.Напомним, социальная технология «Зал адаптивной физкультуры» будет доступна жителям всех районов области к концу 2024 года. Занятия проводятся по национальному проекту «Демография».