Александра Ландерова: На наших глазах РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ РОССИЯ и НОВАЯ ЭЛИТА

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Некоторые выводы:1. 25 июня был показательный день, когда Владимир Путин сумел сохранить легитимность: представители власти, партий, регионов, деятели культуры и бойцы, по сути, переприсягнули Президенту, публично высказались о верности.2. Безусловно, перестановки будут.И тут Путин сохранил единоличное право на принятие серьёзных кадровых решений.3. Да, мятеж обошёлся дорого.При этом абсолютно все, включая оппозицию, поняли, что внутренние конфликты только на руку врагу. Черная тень гражданской войны прошла мимо.Важный урок. Смотрим, учимся.4. И, наконец, отвечу на вопрос: при чём тут Лукашенко? (Помимо тезисов Пескова)✔️Во-первых, как я уже говорила, Президент пока не позволил усилиться никакой элитной группе через решение проблемы мятежа.✔️Во-вторых, привлечение третьей стороны - это классический пример медиации, урегулирования конфликта без агрессии.✔️В-третьих, мы настолько привыкли, что у России нет друзей, что даже не допускаем малейшей мысли об этом. Беларусь - наш друг!Ох, как же не хватает Жириновского с его "это наша пятая колонна все испортила!"