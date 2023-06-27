Российская студенческая весна: студенты областного колледжа искусств привезли в Саратов две награды

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Студенты из 68 регионов представили около тысячи конкурсных номеров по 10 направлениям.В составе делегации Саратовской области выступали два студента Саратовского областного колледжа искусств. Жюри высоко оценило номера каждого из них:2 место – в номинации «Эстрадное пение» завоевала Алина Бахшалиева (класс преподавателя Натальи Плаксиной);2 место – в номинации «Духовые инструменты»/Соло получил Марат Латоян (класс преподавателя Юрия Скворцова).Для участников фестиваля была подготовлена обширная программа: лектории, креативные и образовательные пространства, квизы под открытым небом, выступление артистов.«К этому фестивалю мы серьезно готовились. Соперники были очень сильные. Я стал единственным участником, который исполнял конкурсную программу на дудуке. Мне очень понравилась организация. Мы смогли и посмотреть город, и посетить мастер-классы известных музыкантов», - рассказал студент Саратовского областного колледжа искусств Марат Латоян.