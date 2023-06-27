Российская студенческая весна: студенты областного колледжа искусств привезли в Саратов две награды
В Ханты-Мансийске прошел Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В этом году слоганом творческого состязания для студентов профессиональных образовательных организаций стали слова «Ближе, чем кажется».
Студенты из 68 регионов представили около тысячи конкурсных номеров по 10 направлениям.
В составе делегации Саратовской области выступали два студента Саратовского областного колледжа искусств. Жюри высоко оценило номера каждого из них:
2 место – в номинации «Эстрадное пение» завоевала Алина Бахшалиева (класс преподавателя Натальи Плаксиной);
2 место – в номинации «Духовые инструменты»/Соло получил Марат Латоян (класс преподавателя Юрия Скворцова).
Для участников фестиваля была подготовлена обширная программа: лектории, креативные и образовательные пространства, квизы под открытым небом, выступление артистов.
«К этому фестивалю мы серьезно готовились. Соперники были очень сильные. Я стал единственным участником, который исполнял конкурсную программу на дудуке. Мне очень понравилась организация. Мы смогли и посмотреть город, и посетить мастер-классы известных музыкантов», - рассказал студент Саратовского областного колледжа искусств Марат Латоян.