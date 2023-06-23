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Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку

Новости
Проект начался в 2022 году, когда Саратовская область приняла участие во Всероссийском проекте «Вышитая карта России». Тогда мастерица Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой предоставила вышивку территории нашего региона для карты страны.

Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку


В 2023 году вся Россия принимает участие в проекте «Вышитые карты регионов России». И Саратовская область не стала исключением.

Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой объявил о начале областного фестиваля мастеров декоративно-прикладного творчества в апреле. Все районы получили трафареты и схемы для вышивки своего фрагмента.

Фестиваль проходил в нескольких этапов: 1 этап – работа муниципальных районов, 2 этап – работа команды сотрудников областного Центра по сборке общей карты региона.

Всего в проекте приняло участие 39 районов. Все вышивки выбирались не случайно, а по историческому формированию районов. Нужно отметить, что из поколения в поколения передаются богатые традиции вышивки, идущие из глубины веков. Не только семантика вышивки разнообразна, но и техника ее исполнения – вышивка крестиком, гладью. Разноцветные нити соединяют общую картину Саратовской области так же, как Волга, которая выполнена в технике ковровой вышивки, роднит все народы, живущие на ее берегах.

Вышитая карта – сама по себе шедевр, который собрал в единое полотно богатую палитру узоров народов нашего многонационального региона.

18 июля 2023 года вышитая карта Саратовской области будет презентована всем жителям города Саратова на фестивале национальных культур «В семье Единой» возле парка Липки на ул. Волжской.

А 18 августа 2023 года карта будет представлена на Всероссийской выставке вышитых карт всех регионов России в г. Чебоксары.