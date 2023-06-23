В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
В селе Александров Гай увековечили на мемориальной доске имя Никиты Зайцева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции
Мемориальную доску установили на здании средней общеобразовательной школы 1.
В мероприятии приняли участие глава Александрово - Гайского района Сергей Федечкин, директор школы Асель Сергалиева, председатель правления Александрово - Гайского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Ерошкин, ученики школы, жители села.
Открыли мемориальную доску родственники погибшего в ходе специальной военной операции Никиты Зайцева. Память о герое почтили минутой молчания.
Мемориальную доску установили на здании средней общеобразовательной школы 1.
В мероприятии приняли участие глава Александрово - Гайского района Сергей Федечкин, директор школы Асель Сергалиева, председатель правления Александрово - Гайского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Ерошкин, ученики школы, жители села.
Открыли мемориальную доску родственники погибшего в ходе специальной военной операции Никиты Зайцева. Память о герое почтили минутой молчания.