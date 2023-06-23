23 июня 2023 ПЯТНИЦА
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В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву

Новости
В селе Александров Гай увековечили на мемориальной доске имя Никиты Зайцева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции

В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву

Мемориальную доску установили на здании средней общеобразовательной школы 1.

В мероприятии приняли участие глава Александрово - Гайского района Сергей Федечкин, директор школы Асель Сергалиева, председатель правления Александрово - Гайского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Ерошкин, ученики школы, жители села.

Открыли мемориальную доску родственники погибшего в ходе специальной военной операции Никиты Зайцева. Память о герое почтили минутой молчания.