Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские

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В Саратовской области продолжается реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование». Проект направлен на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья.В этом году в проекте принимают участие пять школ, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых обучаются 800 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего на эти цели направлено 36,5 млн. рублей. За счет средств областного бюджета, привлеченных благотворительных средств в организациях проводятся ремонтные работы для размещения учебных мастерских и кабинетов.К началу учебного года в организациях появятся новые учебные мастерские для реализации предметной области «Технология» по направлениям «Столярное дело», «Швейное дело», «Кулинария», «Переплетно-картонажное дело и полиграфии», «Сельскохозяйственный труд», «Рабочий по обслуживанию зданий»