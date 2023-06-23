Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Среди них те, кто находится в поиске работы, выпускники вузов и ссузов, а также желающие получить консультацию специалистов службы занятости и пройти переобучение по востребованной профессии, в том числе по национальному проекту «Демография».Работодатели области представили почти 10 тысяч вакансий, проводили экспресс-собеседования и открытые отборы с возможностью быстрого трудоустройства.«В подобном формате – в масштабе всей страны – мероприятие проводится впервые под эгидой Минтруда России. География проведения – вся область. Для жителей региона одновременно работали 42 площадки. Два месяца назад региональный этап показал свои результаты – работу нашли порядка тысячи человек. Уверен, сегодня многие тоже определились с будущими работниками и работодателями», - подчеркнул исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Как отметила руководитель саратовского подразделения АО «БТК Групп» Юлия Рубцова, подобный формат очень востребован у работодателей: «Мы постоянно находимся на связи с областным центром занятости. Ярмарки вакансий позволяют нам, работодателям, презентовать вакансии, социальный пакет, условия труда сразу большому количеству соискателей. Всегда получаем отклик и находим себе специалистов. Кроме того, мы активно сотрудничаем с профессиональными учебными заведениями по подбору кадров, организовываем стажировки и дополнительное обучение».Жительница Саратова Ольга Иванова посетила подобное мероприятие впервые. «Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Сыну скоро будет три года, уже начали ходить в детский сад. Задумалась о смене места работы. Узнала, что могу пройти обучение, причем совершенно бесплатно. По образованию я юрист. Мне понравилось направление обучения по управлению персоналом и делопроизводству. Обязательно воспользуюсь этой возможностью», - отметила участница мероприятия.