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Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений

Новости
Почётный архитектор России о реставрации зданий авиационного техникума и третьей гимназии: реализация таких проектов имеет большое социальное значение.
Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений

Заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» Института урбанистики, архитектуры и строительства (УРБАС) СГТУ имени Гагарина Ю.А., кандидат архитектуры, Почетный архитектор России Виталий Кудрявцев поддержал инициативу реставрации объектов культурного наследия":

"Запрос на современное и комфортное городское пространство – актуальная тема. В настоящее время такая работа в городе проводится: благоустраиваются парки, улицы, скверы, восстанавливаются архитектурные здания.

Все это делается по инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который озвучивает правильные стратегические задачи о необходимости реконструкции объектов культурного наследия. Недавно Вячеслав Викторович высказался о реставрации авиационного техникума в Саратове и бывшей женской гимназии №3.

Полностью согласен с ним. Важно, что уже сделан конкретный шаг в этом направлении. На заседании областной Думы депутаты поддержали предложение губернатора Романа Бусаргина о выделении 50 млн рублей на разработку проектно-сметных документаций этих объектов. Понимаю, что в нынешних условиях каждая копейка на счету, но это оправданное решение, направленное и на развитие образования, и на сохранение архитектурной целостности.

Безусловно, реализация таких проектов имеет большое социальное значение, так как приблизит нас к достижению главной цели - сохранить и вернуть обществу уникальное историко-культурное наследие нашего города и вместе с этим создать современные учебные учреждения в центре города, где есть колоссальная потребность в них", - отметил Виталий Кудрявцев.