На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс

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Прием документов начинается в конце июня, сразу после окончания итоговой аттестации и продлится до 31 августа. В школу зачислят при наличии свободных местНабор необходимых документов зависит от того, обучающийся будет дальше учиться в старой школе или перейдет в новую.Для того чтобы продолжить обучение в старой школе, потребуются только заявление на зачисление в десятый класс и аттестат.В новое учебное заведение необходимо предоставить иной пакет документов, куда входят:1. Заявление.2. Аттестат об основном общем образовании.3. Личное дело и медицинская карта.4. Свидетельство о рождении либо паспорт.5. Паспорт родителя или законного представителя.6. Дополнительно могут потребовать выписку текущих оценок, которая заверена подписью школы, где ребенок обучался ранее, а также справку о регистрации по месту жительства.Подать заявление на зачисление ребенка в учебное заведение имеют право родители или представители на законных основаниях. Также зачисление в 10-й класс проводится на основании заявления самих обучающихся.Подать заявление можно уже сегодня по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form).«На территории Саратовской области проект реализован специалистами нашего министерства. Для нас является крайне важным процесс по переводу социально значимых услуг в электронный вид. Уже сейчас на портале доступны - запись ребенка в первый класс, подача заявлений в колледжи и вузы. Благодаря возможностям портала граждане имеют возможность экономить свое время и получать необходимые им услуги онлайн. Уверен, что родители школьников по достоинству оценят удобство и простоту использования услуги по переводу в новую школу и запись в 10 класс », - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.