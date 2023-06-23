23 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 июня
На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
17:30 | 23 июня
В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
17:00 | 23 июня
В Саратове открыли «Стену победителей»
16:30 | 23 июня
Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские
16:15 | 23 июня
Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку
16:07 | 23 июня
Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме
15:51 | 23 июня
Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства
15:04 | 23 июня
Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги
14:25 | 23 июня
Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений
14:02 | 23 июня
Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс

Новости
На Госуслугах можно подать заявление на перевод ребенка в новую школу, а также записать в 10 класс, не выходя из дома. А для подачи заявления потребуется 15 минут свободного времени и любое устройство с выходом в интернет.

На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс



Прием документов начинается в конце июня, сразу после окончания итоговой аттестации и продлится до 31 августа. В школу зачислят при наличии свободных мест

Набор необходимых документов зависит от того, обучающийся будет дальше учиться в старой школе или перейдет в новую.

Для того чтобы продолжить обучение в старой школе, потребуются только заявление на зачисление в десятый класс и аттестат.
В новое учебное заведение необходимо предоставить иной пакет документов, куда входят:
1. Заявление.
2. Аттестат об основном общем образовании.
3. Личное дело и медицинская карта.
4. Свидетельство о рождении либо паспорт.
5. Паспорт родителя или законного представителя.
6. Дополнительно могут потребовать выписку текущих оценок, которая заверена подписью школы, где ребенок обучался ранее, а также справку о регистрации по месту жительства.

Подать заявление на зачисление ребенка в учебное заведение имеют право родители или представители на законных основаниях. Также зачисление в 10-й класс проводится на основании заявления самих обучающихся.

Подать заявление можно уже сегодня по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form).

«На территории Саратовской области проект реализован специалистами нашего министерства. Для нас является крайне важным процесс по переводу социально значимых услуг в электронный вид. Уже сейчас на портале доступны - запись ребенка в первый класс, подача заявлений в колледжи и вузы. Благодаря возможностям портала граждане имеют возможность экономить свое время и получать необходимые им услуги онлайн. Уверен, что родители школьников по достоинству оценят удобство и простоту использования услуги по переводу в новую школу и запись в 10 класс », - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.