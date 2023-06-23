На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
На Госуслугах можно подать заявление на перевод ребенка в новую школу, а также записать в 10 класс, не выходя из дома. А для подачи заявления потребуется 15 минут свободного времени и любое устройство с выходом в интернет.
Прием документов начинается в конце июня, сразу после окончания итоговой аттестации и продлится до 31 августа. В школу зачислят при наличии свободных мест
Набор необходимых документов зависит от того, обучающийся будет дальше учиться в старой школе или перейдет в новую.
Для того чтобы продолжить обучение в старой школе, потребуются только заявление на зачисление в десятый класс и аттестат.
В новое учебное заведение необходимо предоставить иной пакет документов, куда входят:
1. Заявление.
2. Аттестат об основном общем образовании.
3. Личное дело и медицинская карта.
4. Свидетельство о рождении либо паспорт.
5. Паспорт родителя или законного представителя.
6. Дополнительно могут потребовать выписку текущих оценок, которая заверена подписью школы, где ребенок обучался ранее, а также справку о регистрации по месту жительства.
Подать заявление на зачисление ребенка в учебное заведение имеют право родители или представители на законных основаниях. Также зачисление в 10-й класс проводится на основании заявления самих обучающихся.
Подать заявление можно уже сегодня по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form).
«На территории Саратовской области проект реализован специалистами нашего министерства. Для нас является крайне важным процесс по переводу социально значимых услуг в электронный вид. Уже сейчас на портале доступны - запись ребенка в первый класс, подача заявлений в колледжи и вузы. Благодаря возможностям портала граждане имеют возможность экономить свое время и получать необходимые им услуги онлайн. Уверен, что родители школьников по достоинству оценят удобство и простоту использования услуги по переводу в новую школу и запись в 10 класс », - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.
Прием документов начинается в конце июня, сразу после окончания итоговой аттестации и продлится до 31 августа. В школу зачислят при наличии свободных мест
Набор необходимых документов зависит от того, обучающийся будет дальше учиться в старой школе или перейдет в новую.
Для того чтобы продолжить обучение в старой школе, потребуются только заявление на зачисление в десятый класс и аттестат.
В новое учебное заведение необходимо предоставить иной пакет документов, куда входят:
1. Заявление.
2. Аттестат об основном общем образовании.
3. Личное дело и медицинская карта.
4. Свидетельство о рождении либо паспорт.
5. Паспорт родителя или законного представителя.
6. Дополнительно могут потребовать выписку текущих оценок, которая заверена подписью школы, где ребенок обучался ранее, а также справку о регистрации по месту жительства.
Подать заявление на зачисление ребенка в учебное заведение имеют право родители или представители на законных основаниях. Также зачисление в 10-й класс проводится на основании заявления самих обучающихся.
Подать заявление можно уже сегодня по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form).
«На территории Саратовской области проект реализован специалистами нашего министерства. Для нас является крайне важным процесс по переводу социально значимых услуг в электронный вид. Уже сейчас на портале доступны - запись ребенка в первый класс, подача заявлений в колледжи и вузы. Благодаря возможностям портала граждане имеют возможность экономить свое время и получать необходимые им услуги онлайн. Уверен, что родители школьников по достоинству оценят удобство и простоту использования услуги по переводу в новую школу и запись в 10 класс », - отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.