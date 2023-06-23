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В Саратове открыли «Стену победителей»

Новости


Баннер с земляками, награжденными за боевые заслуги, расположен рядом с региональным отделением общественной организации «Российский союз ветеранов».
В Саратове открыли «Стену победителей»

На баннере размещены портреты 44 военнослужащих, среди которых маршалы, Герои Советского Союза, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.

«Все дальше уходят трагические события тех лет. Мы, как потомки героев-победителей, должны рассказывать об их подвигах молодому поколению, воспитывать детей в духе патриотизма. Только вместе, только общими усилиями мы не допустим повторения тех страшных событий», - обратился к участникам Юрий Усынин, председатель регионального отделения общественной организации «Российский союз ветеранов».

Участники мероприятия присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания» и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Далее ветеранам и активистам были вручены почетный знак «Фронтовик 1941-1945 гг.», медали «За активную военно-патриотическую работу» и «Юный патриот России».

«Уважаемые ветераны, низкий вам поклон, за спасение нашей страны и всего мира от фашизма. Проект «Стена победителей», который мы сегодня открываем, просто необходим в наше время, когда пытаются стереть нашу память, навязать ложные ценности, исказить факты. Можем с суверенностью сказать, что Россия идет по верному пути и в наших силах сохранить великую историю государства», - отметил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семенов.