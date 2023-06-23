Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме

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Саратовскую область представляли преподаватели и воспитанники Школы креативных индустрий города Балаково. Эта единственное в регионе учреждение дополнительного образования, где изучают сразу пять направлений: звукорежиссуру, анимацию, фото и видео, современную электронную музыку и дизайн.Студийцы Виолетта Белоклокова и Артум Башаев, а также их преподаватели Евгений Левин и Ольга Егельницкая приняли участие в работе дискуссионной площадки «Школы креативных индустрий как драйверы развития регионов». Сессия была посвящена инновационным решениям и конкурентным преимуществам Школ креативных индустрий.Воспитанники Школы презентовали свои лучшие проекты и рассказали о том, как их навыки могут быть востребованы в бизнесе. Виолетта Белоклокова представила кейс по разработке логотипа, а Артем Башаев поделился опытом создания видеопроекта, способного привлечь внимание аудитории без прямой рекламы.«Я до сих пор не могу поверить в то, что я в свои 15 лет стала участником такого невероятного события. Я слышала раньше об этом форуме и думала, что его могут посетить только крупные бизнесмены. И вот, благодаря Школе креативных индустрий я здесь, и рассказываю о том, как мои навыки, полученные в ШКИ, могут быть востребованы в современной экономике. Я счастлива, что в прошлом году пришла в Школу креативных индустрий, которая дает такие возможности для развития!», - поделилась впечатлениями Виолетта Белоклокова.«Участие в таком мероприятии - очень важно для нас в плане обмена опытом с коллегами и определения дальнейшего вектора по реализации проектов. Форум максимально «зарядил» нас на дальнейшую продуктивную работу. Спасибо министерству культуры Саратовской области за то, что помогли нашим детям принять участие в таком масштабном мероприятии», - отметил преподаватель Школы креативных индустрий г. Балаково Евгений Левин.«Современная Школа креативных индустрий распахнула свои двери для детей и подростков города Балаково в октябре прошлого года. Открытие состоялось в рамках федерального проекта «Придумано в России» нацпроекта «Культура» Президента Владимира Путина. Единственное в регионе учреждение такого плана работает на базе Саратовского областного колледжа искусств. А заявка Детской музыкальной школы №5 Энгельсского муниципального района в размере 60,76 млн рублей на создание школы креативных индустрий вошла в число победителей отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школы креативных индустрий в 2024 году», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.