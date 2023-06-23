23 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 июня
На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
17:30 | 23 июня
В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
17:00 | 23 июня
В Саратове открыли «Стену победителей»
16:30 | 23 июня
Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские
16:15 | 23 июня
Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку
16:07 | 23 июня
Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме
15:51 | 23 июня
Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства
15:04 | 23 июня
Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги
14:25 | 23 июня
Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений
14:02 | 23 июня
Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме

Новости
Только семь Школ креативных индустрий со всей России удостоились права принять участие в главном деловом событии года - в Петербургском международном экономическом форуме.

Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме

Саратовскую область представляли преподаватели и воспитанники Школы креативных индустрий города Балаково. Эта единственное в регионе учреждение дополнительного образования, где изучают сразу пять направлений: звукорежиссуру, анимацию, фото и видео, современную электронную музыку и дизайн.

Студийцы Виолетта Белоклокова и Артум Башаев, а также их преподаватели Евгений Левин и Ольга Егельницкая приняли участие в работе дискуссионной площадки «Школы креативных индустрий как драйверы развития регионов». Сессия была посвящена инновационным решениям и конкурентным преимуществам Школ креативных индустрий.

Воспитанники Школы презентовали свои лучшие проекты и рассказали о том, как их навыки могут быть востребованы в бизнесе. Виолетта Белоклокова представила кейс по разработке логотипа, а Артем Башаев поделился опытом создания видеопроекта, способного привлечь внимание аудитории без прямой рекламы.

«Я до сих пор не могу поверить в то, что я в свои 15 лет стала участником такого невероятного события. Я слышала раньше об этом форуме и думала, что его могут посетить только крупные бизнесмены. И вот, благодаря Школе креативных индустрий я здесь, и рассказываю о том, как мои навыки, полученные в ШКИ, могут быть востребованы в современной экономике. Я счастлива, что в прошлом году пришла в Школу креативных индустрий, которая дает такие возможности для развития!», - поделилась впечатлениями Виолетта Белоклокова.

«Участие в таком мероприятии - очень важно для нас в плане обмена опытом с коллегами и определения дальнейшего вектора по реализации проектов. Форум максимально «зарядил» нас на дальнейшую продуктивную работу. Спасибо министерству культуры Саратовской области за то, что помогли нашим детям принять участие в таком масштабном мероприятии», - отметил преподаватель Школы креативных индустрий г. Балаково Евгений Левин.

«Современная Школа креативных индустрий распахнула свои двери для детей и подростков города Балаково в октябре прошлого года. Открытие состоялось в рамках федерального проекта «Придумано в России» нацпроекта «Культура» Президента Владимира Путина. Единственное в регионе учреждение такого плана работает на базе Саратовского областного колледжа искусств. А заявка Детской музыкальной школы №5 Энгельсского муниципального района в размере 60,76 млн рублей на создание школы креативных индустрий вошла в число победителей отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школы креативных индустрий в 2024 году», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.