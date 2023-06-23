Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги
На туристическом портале области появилась возможность подать документы на сертификат для путешествий онлайн.
Чтобы его оформить необходимо:
-Перейти и авторизоваться на портале «Госуслуги»
- Загрузить список необходимых документов и подать заявку
- После обработки заявки электронный сертификат придет на почту
Затем родителям с юным туристом остается только выбрать понравившийся тур.
Напомним, Саратовская область вошла в пилотный проект, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.
Благодаря этому в 2023 году более 18 тысяч школьников региона смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия бесплатно по социальному сертификату.