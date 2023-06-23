Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги

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Чтобы его оформить необходимо:-Перейти и авторизоваться на портале «Госуслуги»- Загрузить список необходимых документов и подать заявку- После обработки заявки электронный сертификат придет на почтуЗатем родителям с юным туристом остается только выбрать понравившийся тур.Напомним, Саратовская область вошла в пилотный проект, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.Благодаря этому в 2023 году более 18 тысяч школьников региона смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия бесплатно по социальному сертификату.