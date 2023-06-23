Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу

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Юные железнодорожники показали главе РЖД современные классы, где они приобщаются к железнодорожным профессиям и отрабатывают теоретические знания вождения электровоза ЭП-1м, а также представили свой проект "Вокзал будущего" и продемонстрировали работу детского технопарка "Кванториум".После экскурсии Олег Белозёров ответил на вопросы воспитанников ДЖД.«Большое спасибо за интерес, который вы проявляете к железнодорожным профессиям. Компания РЖД открыта для молодежи и готова поддерживать любое полезное начинание», — отметил во время встречи Олег Белозёров.