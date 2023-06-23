Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе визита в Волгоград встретился с учащимися Приволжской детской железной дороги.
Юные железнодорожники показали главе РЖД современные классы, где они приобщаются к железнодорожным профессиям и отрабатывают теоретические знания вождения электровоза ЭП-1м, а также представили свой проект "Вокзал будущего" и продемонстрировали работу детского технопарка "Кванториум".
После экскурсии Олег Белозёров ответил на вопросы воспитанников ДЖД.
«Большое спасибо за интерес, который вы проявляете к железнодорожным профессиям. Компания РЖД открыта для молодежи и готова поддерживать любое полезное начинание», — отметил во время встречи Олег Белозёров.
Юные железнодорожники показали главе РЖД современные классы, где они приобщаются к железнодорожным профессиям и отрабатывают теоретические знания вождения электровоза ЭП-1м, а также представили свой проект "Вокзал будущего" и продемонстрировали работу детского технопарка "Кванториум".
После экскурсии Олег Белозёров ответил на вопросы воспитанников ДЖД.
«Большое спасибо за интерес, который вы проявляете к железнодорожным профессиям. Компания РЖД открыта для молодежи и готова поддерживать любое полезное начинание», — отметил во время встречи Олег Белозёров.