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В День памяти и скорби в Саратове возложили цветы на Воскресенском кладбище

Новости


На Воскресенском кладбище в Саратове состоялась церемония возложения цветов к монументу «Воин-освободитель». Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

В День памяти и скорби в Саратове возложили цветы на Воскресенском кладбище

В церемонии приняли участие вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров, председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев, мэр г. Саратова Лада Мокроусова, руководители территориальных органов федеральных органов власти, представители Правительства области, депутатского корпуса, общественных организаций, политических партий, вузовского сообщества, военнослужащие.

Мероприятие проходило с участием военного оркестра. После возложения цветов священник прочитал молитву погибшим солдатам, военнослужащие выпустили очередь залпов из автоматического оружия под гимн России.