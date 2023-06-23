Саратовских студентов приглашают принять участие в онлайн конференции «Киберучения на базе российских вузов: практическое погружение в профессию»

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Прежде всего, речь идет о молодых специалистах, обучающихся безопасности информационных технологий в российских вузах.На мероприятии российские высшие учебные заведения поделятся опытом организации условий для получения студентами профессиональных навыков защиты информации.Кроме того, будет затронут вопрос возможности повышения квалификации действующих специалистов путем организации киберучений на базе российских высших учебных заведений.Для доступа к онлайн-конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://fgbu-svyazist.timepad.ru/event/2467229/.За 1 час до начала мероприятия всем участникам будет направлена ссылка на конференцию.Онлайн-конференция состоится сегодня, 23 июня, в 11:00.