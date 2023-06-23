Инвесторам предлагают создать брендовый туристический маршрут вблизи Дьяковского леса

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Главное преимущество места – непосредственная близость к Дьяковскому лесу – единственному в Заволжских степях и самому южному лесу в Европе. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, Дьяковскому лесу в скором времени будет присвоен федеральный статус национального парка. После этого появится перспектива размещения глэмпинга.Инвестор получит возможность создать бренд «Дьяковский лес», организовав круглогодичный курорт с широким спектром туристических услуг. На обширной территории можно расположить спортивные площадки, парковки, шашлычную и кухонную зоны, бани, обустроить дорожки для конных, велосипедных и лыжных прогулок.Уникальная природа реликтового леса, разнообразный животный мир, «дуб желаний» с трехсотлетней историей, существующий туристический маршрут привлекают туристов со всего региона – за последние 5 лет туристический поток увеличился в 2 раза. Район граничит с Волгоградской областью, что позволяет сделать новый туристический комплекс объектом притяжения для жителей соседнего региона.«Создание условий для активного туризма и оздоровительного отдыха поможет развитию района за счет появления рабочих мест, поддержки местных предпринимателей, оказывающих различные услуги туристам, а также привлечет новых инвесторов», - отмечает министр инвестиционной политики Александр Марченко.