23 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 июня
На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
17:30 | 23 июня
В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
17:00 | 23 июня
В Саратове открыли «Стену победителей»
16:30 | 23 июня
Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские
16:15 | 23 июня
Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку
16:07 | 23 июня
Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме
15:51 | 23 июня
Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства
15:04 | 23 июня
Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги
14:25 | 23 июня
Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений
14:02 | 23 июня
Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Инвесторам предлагают создать брендовый туристический маршрут вблизи Дьяковского леса

Новости

В с. Дьяковка Краснокутского муниципального района имеется свободная площадка для создания объекта туристического бизнеса. На земельном участке в 7 тыс. м2 располагается бывшее здание детского сада площадью 450 м2 со всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Площадка позволяет реконструировать объект под гостиницу. Ориентировочный объем инвестиций – от 10 млн рублей.
Инвесторам предлагают создать брендовый туристический маршрут вблизи Дьяковского леса



Главное преимущество места – непосредственная близость к Дьяковскому лесу – единственному в Заволжских степях и самому южному лесу в Европе. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, Дьяковскому лесу в скором времени будет присвоен федеральный статус национального парка. После этого появится перспектива размещения глэмпинга.

Инвестор получит возможность создать бренд «Дьяковский лес», организовав круглогодичный курорт с широким спектром туристических услуг. На обширной территории можно расположить спортивные площадки, парковки, шашлычную и кухонную зоны, бани, обустроить дорожки для конных, велосипедных и лыжных прогулок.

Уникальная природа реликтового леса, разнообразный животный мир, «дуб желаний» с трехсотлетней историей, существующий туристический маршрут привлекают туристов со всего региона – за последние 5 лет туристический поток увеличился в 2 раза. Район граничит с Волгоградской областью, что позволяет сделать новый туристический комплекс объектом притяжения для жителей соседнего региона.

«Создание условий для активного туризма и оздоровительного отдыха поможет развитию района за счет появления рабочих мест, поддержки местных предпринимателей, оказывающих различные услуги туристам, а также привлечет новых инвесторов», - отмечает министр инвестиционной политики Александр Марченко.