Более 600 сирот в Саратовской области получили квартиры и сертификаты

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«На 1 июня 2023 года на учёте в минстрое области состояло 4962 граждан (с 14 лет), из них возникло право на получение жилья у 3334 детей-сирот (исполнилось 18 лет). В этом году благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на обеспечение жильём детей-сирот для Саратовской области выделено порядка 3 млрд рублей. Реализация программы стоит на особом контроле у Губернатора Романа Бусаргина», - рассказал зампред.Павел Мигачёв напомнил о ранее утвержденном законе, благодаря которому у сирот появилась возможность получать социальные выплаты (сертификаты) на покупку жилья. В 2021 году детям-сиротам было предоставлено 776 сертификатов, в 2022 – 902.«На сегодняшний день выдано 600 именных свидетельств на сумму порядка 1,4 млрд. руб. С учетом выделенных средств до конца года планируется предоставить порядка 1 000 сертификатов», - подчеркнул зампред. Размер одной социальной выплаты во II квартале 2023 года составил 2 млн 363 тысячи рублей.Также с начала года 64 сироты получили квартиры. Кроме того, распределено еще 50 жилых помещений в районах области.«В 2023 году завершено строительство домов для сирот в Хвалынске, Ртищеве, поселке Дергачи. Введены в эксплуатацию жилые дома в Балакове и Энгельсе, в которых приобретены квартиры для ребят. Жилые помещения распределили детям-сиротам. Кроме того, в этом году будут построены и переданы детям еще порядка 200 квартир в домах в Энгельсе, Ершове, Мокроусе, Лысых горах, Аркадаке, Ровном. Будут достроены и предоставлены сиротам 188 квартир по соглашению с АО «ДОМ.РФ» в бывших «проблемных домах». Таким образом, до конца года планируется обеспечить жильем 1548 детей-сирот», - подчеркнул Павел Мигачёв.Работа по поддержке сирот ведется планомерно. В минстрое области организовано «единое окно» по приему документов, а также колл-центр, где сироты могут получить консультации по всем интересующим вопросам. Благодаря совершенствованию работы министерства удалось сократить количество обращений граждан по вопросам, связанным с предоставлением жилья, на 34%. С начала работы колл-центра (с февраля) сотрудниками принято и обработано более 3 тысяч звонков.В апреле создан специализированный сайт siroty-saratov.ru, где можно посмотреть актуальную информацию об очередности, порядок действий при постановке на учет и т.д. При поддержке Торгово-промышленной палаты области Гильдия риэлторов оказывает бесплатную консультационную помощь для детей-сирот и сопровождение их сделок по покупке жилья с помощью сертификатов.