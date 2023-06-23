23 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 июня
На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
17:30 | 23 июня
В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
17:00 | 23 июня
В Саратове открыли «Стену победителей»
16:30 | 23 июня
Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские
16:15 | 23 июня
Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку
16:07 | 23 июня
Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме
15:51 | 23 июня
Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства
15:04 | 23 июня
Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги
14:25 | 23 июня
Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений
14:02 | 23 июня
Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове презентовали вышитую карту области

Новости

В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошло торжественное награждение лучших клубных работников области - победителей конкурса профессионального мастерства.

В Саратове презентовали вышитую карту области

На мероприятии презентовали вышитую карту Саратовской области. Это проект областного фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства. Всего в нем приняло участие 39 районов. Все вышивки выбирались не случайно, а по историческому формированию районов.

«Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник» проходит в двадцать пятый раз. И за это время более 850 человек становились его участниками. Такая долгая и успешная жизнь конкурса – свидетельство его востребованности, что он нужен вам как признание вашей работы, нужен всем нам как показатель престижа профессии клубного работника. Без системы культурно-досуговых учреждений невозможно представить культурную жизнь Саратовской области. Когда мы говорим о сохранении традиционной культуры народов, населяющих территорию, о развитии народного творчества, о создании условий для творческой самореализации жителей, мы, прежде всего, имеем в виду клубных работников», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.

Гран-при конкурса завоевала Луиза Каляева, хормейстер «Народного коллектива» вокальной студии «Ультрамарин» РДК Красноармейского муниципального района.

Также награды получили победители в номинациях «Лучший руководитель клубного формирования» и «Лучший специалист культурно-досуговой деятельности».