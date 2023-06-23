В Саратове презентовали вышитую карту области

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На мероприятии презентовали вышитую карту Саратовской области. Это проект областного фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства. Всего в нем приняло участие 39 районов. Все вышивки выбирались не случайно, а по историческому формированию районов.«Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник» проходит в двадцать пятый раз. И за это время более 850 человек становились его участниками. Такая долгая и успешная жизнь конкурса – свидетельство его востребованности, что он нужен вам как признание вашей работы, нужен всем нам как показатель престижа профессии клубного работника. Без системы культурно-досуговых учреждений невозможно представить культурную жизнь Саратовской области. Когда мы говорим о сохранении традиционной культуры народов, населяющих территорию, о развитии народного творчества, о создании условий для творческой самореализации жителей, мы, прежде всего, имеем в виду клубных работников», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.Гран-при конкурса завоевала Луиза Каляева, хормейстер «Народного коллектива» вокальной студии «Ультрамарин» РДК Красноармейского муниципального района.Также награды получили победители в номинациях «Лучший руководитель клубного формирования» и «Лучший специалист культурно-досуговой деятельности».