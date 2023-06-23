23 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 23 июня
На Госуслугах стал доступен перевод в новую школу и запись в 10 класс
17:30 | 23 июня
В Алгае установили мемориальную доску Никите Зайцеву
17:00 | 23 июня
В Саратове открыли «Стену победителей»
16:30 | 23 июня
Нацпроект «Образование»: Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья появятся новые мастерские
16:15 | 23 июня
Вышитая карта Саратовской области отправится на Всероссийскую выставку
16:07 | 23 июня
Балаковские школьники представили свои проекты на Петербургском международном экономическом форуме
15:51 | 23 июня
Более 8,5 тысячи жителей региона приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства
15:04 | 23 июня
Туристический сертификат для школьников можно оформить через Госуслуги
14:25 | 23 июня
Известный архитектор поддержал важность реставрации учебных заведений
14:02 | 23 июня
Олег Белозёров посетил Приволжскую детскую железную дорогу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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«Поезд здоровья» проверил здоровье жителей Озинского района

Новости

Вчера специалисты работали на территории больничного городка районного поселка
Прием жителей поселка провели терапевт, невролог, сосудистый хирург, кардиолог, у всех была возможность сделать флюорографию, электрокардиограмму, маммографию, определить уровень глюкозы и холестерина.
«Поезд здоровья» проверил здоровье жителей Озинского района

Свое здоровье проверили 124 человека, в областные клиники на дообследование получили направления семь человек, в поликлинику районной больницы – 25.

«Реализация проекта «Поезд здоровья» в Саратовской области осуществляется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Жители районов проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. За время акции бригады высококвалифицированных медицинских работников посетили различные районы области. Более 1000 сельских жителей отдалённых районов области смогли пройти экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, флюорографию, маммографию, электрокардиографию, УЗИ сердца и получить консультации узких специалистов» - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Следите за анонсами на официальных страницах министерства и принимайте участие в «Поезде здоровья»!
Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма!