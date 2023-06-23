«Поезд здоровья» проверил здоровье жителей Озинского района

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Свое здоровье проверили 124 человека, в областные клиники на дообследование получили направления семь человек, в поликлинику районной больницы – 25.«Реализация проекта «Поезд здоровья» в Саратовской области осуществляется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Жители районов проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. За время акции бригады высококвалифицированных медицинских работников посетили различные районы области. Более 1000 сельских жителей отдалённых районов области смогли пройти экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, флюорографию, маммографию, электрокардиографию, УЗИ сердца и получить консультации узких специалистов» - подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Следите за анонсами на официальных страницах министерства и принимайте участие в «Поезде здоровья»!Не оставляйте «на потом» комплексное обследование своего организма!