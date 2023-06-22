Всероссийская ярмарка трудоустройства: работодатели области будут искать инженеров, штамповщиков и электросварщиков

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В топ вакансий, которые презентуют работодатели Саратовской области, вошли электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (зарплата 100 тыс. руб.), шлифовщик (зарплата 102 тыс. руб.), штамповщик (зарплата 106 тыс. руб.), наладчик станков и манипуляторов с программным управлением (зарплата 136 тыс. руб.), инженер (зарплата 200 тыс. руб.).На ярмарке соискателям будут также представлены возможности переобучения, в том числе в рамках национального проекта «Демография», мастер-классы и другие мероприятия, включая онлайн-активности.Напоминаем, в Саратовской области основные площадки будут работать в Саратове, Энгельсе и Балакове, также мероприятие пройдет во всех территориальных центрах занятости области.Основные площадки проведения:г. Саратов - Саратовский архитектурно-строительный колледж, ул. имени Н.Г. Чернышевского, 139;г. Энгельс - Кадровый центр «Работа России», пл. Свободы, 15 А;г. Балаково - Балаковский инженерно-технологический институт, ул. Чапаева, 140.Время проведения – 10:00-14:00.Посетить ярмарку могут все желающие.