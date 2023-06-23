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Благодаря нацпроекту качество питьевой воды в Петровске улучшилось

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Заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев побывал в Петровске, где посетил объекты, построенные в рамках проекта «Чистая вода». Данный проект реализуется в нашем регионе под контролем губернатора области Романа Бусаргина.

Благодаря нацпроекту качество питьевой воды в Петровске улучшилось

Руководитель ознакомился с работой станций обезжелезивания по ул. Безымянная, по ул. Баукова, по ул. Механизаторская в п. Пригородный.

«Станции были построены и введены в эксплуатацию, начиная с 2021 года. Таким образом, на сегодняшний день потребность жителей Петровска в качественной питьевой воде полностью обеспечена. Отмечу, что в нашей области в рамках программы «Чистая вода» разработано 14 проектов, по которым уже заключены контракты и начаты работы», - рассказал Александр Николаевич.

Кроме того, заместитель министра оценил работы по благоустройству. В частности, он побывал на мосту через р. Медведица.

«Данный проект был реализован в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При реализации проекта был произведен капитальный ремонт объекта культурного наследия «Железнодорожный мост через р. Медведица в г.Петровске», а также благоустройство прилегающей к нему территории»,- подчеркнул Александр Мышев.

Еще один объект, где идут работы по благоустройству – центральная площадь города. Проект «Раскрепощение: реновация центральной площади города Петровска Саратовской области» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023-2024 годы и получил грант в размере 90 млн. рублей.

В настоящее время ведется работа по демонтажу старых памятников и малых архитектурных форм. Работы планируется завершить до 1 ноября 2023 года.