Благодаря нацпроекту качество питьевой воды в Петровске улучшилось
Заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев побывал в Петровске, где посетил объекты, построенные в рамках проекта «Чистая вода». Данный проект реализуется в нашем регионе под контролем губернатора области Романа Бусаргина.
Руководитель ознакомился с работой станций обезжелезивания по ул. Безымянная, по ул. Баукова, по ул. Механизаторская в п. Пригородный.
«Станции были построены и введены в эксплуатацию, начиная с 2021 года. Таким образом, на сегодняшний день потребность жителей Петровска в качественной питьевой воде полностью обеспечена. Отмечу, что в нашей области в рамках программы «Чистая вода» разработано 14 проектов, по которым уже заключены контракты и начаты работы», - рассказал Александр Николаевич.
Кроме того, заместитель министра оценил работы по благоустройству. В частности, он побывал на мосту через р. Медведица.
«Данный проект был реализован в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При реализации проекта был произведен капитальный ремонт объекта культурного наследия «Железнодорожный мост через р. Медведица в г.Петровске», а также благоустройство прилегающей к нему территории»,- подчеркнул Александр Мышев.
Еще один объект, где идут работы по благоустройству – центральная площадь города. Проект «Раскрепощение: реновация центральной площади города Петровска Саратовской области» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023-2024 годы и получил грант в размере 90 млн. рублей.
В настоящее время ведется работа по демонтажу старых памятников и малых архитектурных форм. Работы планируется завершить до 1 ноября 2023 года.