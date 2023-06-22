Для саратовской молодежи организуют «прифронтовой» поход по городу

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Поход пройдет по центру города и парку Победы, в котором находится одна из самых интересных коллекций военной техники под открытым небом в России. Парк был заложен на Соколовой горе в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. Экспозиции и выставки музея боевой и трудовой славы познакомят с ролью саратовцев в Великой Отечественной войне и именами земляков-героев.Участников ожидают экскурсия по экспозициям музея боевой и трудовой славы, приготовление обеда в полевых условиях, а также спортивное ориентирование и тематические мастер-классы.«Спустя десятилетия мы продолжаем отдавать дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Полагаю, подобный проект получит огромный отклик у молодежи, и в дальнейшем на каждые памятные даты мы будем организовывать подобные экскурсии в рамках федерального проекта», - отметил заместитель министра культуры Константин Сергеев.Мероприятие проходит в рамках проекта по развитию пешеходных маршрутов программы «Больше, чем путешествие» в Саратове. Организатор программы – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Оператором является АНО «Больше, чем путешествие», чья деятельность осуществляется в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта Президента Владимира Путина «Туризм и индустрия гостеприимства».