23 июня 2023 ПЯТНИЦА
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Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев

Новости


По состоянию на 1 июня 2023 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 80,9 млрд рублей, с ростом на 19,9%, или на 13,4 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев

Объем налоговых и неналоговых поступлений за пять месяцев текущего года достиг 55,8 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили почти две трети общей суммы.

Расходы консолидированного бюджета области составили 75,2 млрд рублей (рост на 23,1%). На финансирование отраслей социальной сферы направлено 51,8 млрд рублей, или порядка 69%.

Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».