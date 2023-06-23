Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев

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Объем налоговых и неналоговых поступлений за пять месяцев текущего года достиг 55,8 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили почти две трети общей суммы.Расходы консолидированного бюджета области составили 75,2 млрд рублей (рост на 23,1%). На финансирование отраслей социальной сферы направлено 51,8 млрд рублей, или порядка 69%.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».