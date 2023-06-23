Шесть предприятий реализуют инвестпроекты на территории особой экономической зоны региона

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Напомним, особая экономическая зона Саратовской области создана на участках г. Саратова, Энгельсского и Балаковского муниципальных районов. Чтобы стать резидентом необходимо подать в министерство экономического развития области заявку с бизнес-планом проекта.Резидентам предоставляются максимально выгодные условия для реализации инвестиционных проектов:– пониженные ставки по налогу на прибыль, в том числе в федеральной части – 2% (действующая ставка 3%), в региональной части – освобождение на первые пять лет, следующие пять лет – 5% и далее – 13,5% (действующая ставка 17%);– освобождение на 10 лет от налога на имущество и транспорт (с момента регистрации) и на 5 лет – от налога на землю.Кроме того, ОЭЗ Саратовской области одна из немногих в России, где установлена льгота для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. В частности установлены пониженные налоговые ставки: 2% - если объектом налогообложения являются доходы (общая ставка 6%); 7,5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (общая ставка 15%).