23 июня 2023 ПЯТНИЦА
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Шесть предприятий реализуют инвестпроекты на территории особой экономической зоны региона

Новости

В настоящее время шесть предприятий реализуют инвестпроекты на территории особой экономической зоны региона. Объем инвестиций превысил 9 млрд рублей, создано 143 рабочих места.


Напомним, особая экономическая зона Саратовской области создана на участках г. Саратова, Энгельсского и Балаковского муниципальных районов. Чтобы стать резидентом необходимо подать в министерство экономического развития области заявку с бизнес-планом проекта.

Резидентам предоставляются максимально выгодные условия для реализации инвестиционных проектов:

– пониженные ставки по налогу на прибыль, в том числе в федеральной части – 2% (действующая ставка 3%), в региональной части – освобождение на первые пять лет, следующие пять лет – 5% и далее – 13,5% (действующая ставка 17%);
– освобождение на 10 лет от налога на имущество и транспорт (с момента регистрации) и на 5 лет – от налога на землю.

Кроме того, ОЭЗ Саратовской области одна из немногих в России, где установлена льгота для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. В частности установлены пониженные налоговые ставки: 2% - если объектом налогообложения являются доходы (общая ставка 6%); 7,5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (общая ставка 15%).