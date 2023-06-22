В Африке прошли переговоры о поставках оборудования из Саратова

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Как сообщили в компании, с работой оборудования познакомились более 3000 производителей продуктов питания и напитков из 42 стран. Саратовские специалисты провели более 200 B2B-встреч с потенциальными партнерами из Нигерии, Алжира, Индии и других государств. «80% встреч завершились успешными переговорами с перспективами дальнейшего сотрудничества», - отметили представители компании.Напомним, крупнейшая в Африке выставка пищевой индустрии «Food and Beverage West Africa 2023» проходила в Нигерии. На коллективной экспозиции российских компаний «Made in Russia», организованной Российским экспортным центром, саратовский завод «АВРОРА» демонстрировал модульную линию розлива AURORA NXT.Машина отличается оригинальной модульной архитектурой и высокоинтеллектуальной системой управления. Линия состоит из автономных блоков, каждый из которых отвечает за отдельную операцию упаковочного цикла – розлив, укупорку, этикетирование и другие. Модули могут использоваться как самостоятельное оборудование или объединяться в линию по принципу конструктора. Контролировать работу оборудования можно через приложение на мобильном устройстве пользователя. Разработка саратовского производителя запатентована и не имеет аналогов в мире.