Депутаты одобрили закон об аренде объектов культурного наследия за 1 рубль

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Документ направлен на установление законодательного регулирования механизма предоставления в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и касается объектов в государственной и муниципальной собственности.Согласно проекту закона, начальный размер арендной платы составит один рубль в год для объектов государственной собственности.Как отметил Владимир Мухин, законопроект также дает возможность муниципалитетам разрабатывать и реализовывать свои программы по передаче объектов культурного наследия в аренду. Обязательным условием по-прежнему является проведение арендаторами работ по сохранению.Законопроект поддержан Градозащитным советом и принят депутатами областной Думы в двух чтениях.