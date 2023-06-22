Депутаты одобрили закон об аренде объектов культурного наследия за 1 рубль
Министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин представил на заседании Саратовской областной Думы законопроект, разработанный по инициативе губернатора Романа Бусаргина, о внесении изменений в закон об охране и использовании объектов культурного наследия.
Документ направлен на установление законодательного регулирования механизма предоставления в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и касается объектов в государственной и муниципальной собственности.
Согласно проекту закона, начальный размер арендной платы составит один рубль в год для объектов государственной собственности.
Как отметил Владимир Мухин, законопроект также дает возможность муниципалитетам разрабатывать и реализовывать свои программы по передаче объектов культурного наследия в аренду. Обязательным условием по-прежнему является проведение арендаторами работ по сохранению.
Законопроект поддержан Градозащитным советом и принят депутатами областной Думы в двух чтениях.