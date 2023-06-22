В Саратове по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют ещё девять участков улично-дорожной сети, в Энгельсе – два

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В Саратове в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» отремонтируют девять участков.Наиболее протяженная – дорога по улице проспект имени 50 лет Октября. Два участка, которые планируется отремонтировать, составляют 2,2 км. Это отрезки от Тракторной до Алексеевской и от Технической до 2-го Красноармейского тупика. Также в нормативное состояние приведут дороги-дублеры проспекта 50 лет Октября от проезда 108 школа до Молодежного проезда и от Деловой до улицы Дубовикова Б.А.Ещё один протяженный участок дороги по улице имени Шехурдина А.П. на участке от Тулайкова до проспекта Строителей. Отрезок, который планируется привести в нормативное состояние - около 1,9 км.Будет отремонтировано более полутора километров автодороги Ново-Астраханское шоссе на участке от Артельной до улицы 7-я Нагорная.Также планируется отремонтировать ул. Беговую, Шелковичную (от Емлютина Д.В. до Большой Садовой).В Энгельсе будут отремонтированы участки улиц Степная и Советская общей протяженностью, 1,7 кмПрием заявок на участие в аукционах по этим дорогам завершен. Сейчас работает комиссия.