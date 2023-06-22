Саратовцы зажгли сотни лампад в День памяти и скорби

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В мероприятиях приняли участие представители органов власти, ветеранских, военно-патриотических и национально-культурных объединений, ветераны войн, активисты молодежных организаций и жители города Саратова и области.Началось памятное мероприятие перед входом в Парк Победы, у самолета ЯК-38, откуда участники акции колонной прошли с зажженными лампадами к Вечному огню. У мемориала жители города приняли участие в митинге, почтили память воинов, павших на полях Великой Отечественной войны, минутой молчания, возложили цветы и горящие свечи к Вечному огню. Также у Вечного огня представителями общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост почетного караула в форме военных лет.Активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы» из тысяч горящих лампад выложили «Огненную картину войны» в память о 27 миллионах павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. В Парке Победы зажегся портрет Марины Расковой, в этом году 80-я годовщина со дня смерти великой летчицы.Напротив «Огненной картины» были выставлены два бронетранспортера со Знаменем Победы и Флагом России. Активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» развернули большую Георгиевскую ленту в форме буквы V.В завершение мероприятия участники возложили цветы к мемориалу «Пограничникам всех поколений» и почтили память погибших героев-пограничников минутой молчания.Напомним, что в России День памяти и скорби ежегодно отмечается с 1996 года. Дата является символическим напоминанием о начале Великой Отечественной войны, которая продолжилась 1418 дней.