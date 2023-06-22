Фестиваль клубники в Балаково - символ местного туризма

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Весь день, 17 июня, площадь у городского Дворца культуры представляла собой гостеприимное место, где можно было и клубничные лакомства отведать, и с потенциалом родного края познакомиться.Участники посетили ярмарку выходного дня «Клубничный рай», выездную экспозицию «Музея клубники», ярмарку ремесел «Город мастеров», интерактивные площадки, концертную программу, мастер-классы, костюмированное шествие, квиз-шоу «Знаю, Буду, Смогу», открытую площадку «Выставка регионов». Для юной аудитории были развернуты парк аттракционов, всевозможные мастерские, в которых изобразить любимую летнюю ягоду можно было в различных техниках.Посетители постарше заполонили аллею мастеров. Свыше полусотни рукодельниц из разных уголков России не только продавали талантливые поделки на тематику фестиваля и в его же красно-зеленых тональностях, но и участвовали в конкурсе сувенирной продукции, которая была представлена в развернувшемся Музее клубники.Для одних ключевым событием фестиваля стало костюмированное шествие с Принцессой Викторией во главе, для других – концерт местных талантов, среди которых были артисты кружком при районном ДК и, конечно же, студенты Балаковского губернаторского колледжа. Но самым серьезным и глобальным мероприятием праздника стало собрание участников проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они стали спикерами I Межрегионального туристского форума «Туризм объединяет» в рамках IX Фестиваля клубники «Балаково зовет в гости». Представители девяти регионов, профессионалы туристической отрасли (Республика Дагестан, Нижегородская, Саратовская, Брянская, Тверская, Тамбовская области, Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург) познакомили со своим туристическим потенциалом, презентовали территориальные особенности. И это было нескучно, ведь гости выступили в формате туристического стендапа. В ходе него зрителям рассказали, кто такие послы гостеприимства и зачем создавать туристические сообщества, какие направления и программы есть в проекте «Мастера гостеприимства», как мастера развивают туризм в своих регионах, как создать локальные истории места и знаковые события и сделать свой город известным на всю страну.- Партнерские и профессиональные связи между участниками, совместные проекты по развитию туризма в нашей стране – то, что дарит своим выпускникам проект «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей». Туристский форум в Саратовской области – яркое тому подтверждение. В Балаково приехали мастера из разных уголков страны, чтобы не только вдохновить участников события на яркие путешествия, но и оценить туристический потенциал региона и его отдельных районов. Подобные встречи важны для развития индустрии, ведь к успеху, новым креативным идеям в этой отрасли всегда приводят насмотренность, обмен опытом и знаниями», – рассказал руководитель проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов.Организатором форума «Туризм объединяет» выступил Туристско-информационный центр города Балаково, руководит которым Посол гостеприимства Саратовской области Вера Синцова.- Первый Межрегиональный туристский форум «Туризм объединяет» абсолютно точно умел показать красоту нашей необъятной страны: яркие стенды, интересные презентации регионов и гостеприимство наполняли каждую минуту работы. Проведение таких площадок особенно актуально в настоящее время, ведь это уникальная возможность обмена опытом и презентации своих территорий для привлечения в них нового туристического потока. Особенно приятным было то, что 90% участников форума, которые презентовали регионы России, были представлены участниками проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей». Это ещё раз подтверждает, что мастер едет к мастеру и главное в нашем деле – люди! Надеюсь, что проведение форума станет регулярным и мы ещё не раз встретимся на Балаковской земле! – подчеркнула Синцова.Идейный вдохновитель и главный организатор фестивалей Клубники в Балаково выразила уверенность в том, что праздник, впервые собравший в своих рамках флагманов туристической отрасли России, в будущем заиграет новыми красками и еще более разнообразит свою программу. Гости Саратовской области, выступив перед посетителями и познакомившись с туристическими стендами, демонстрирующими самые яркие места для посещения в нашем регионе, вдохновились дальнейшим обменом опыта и с благодарностью отозвались о прошедшем клубничном празднике.Гранд-финалист проекта «Мастера гостеприимства», посол гостеприимства Брянской области Изольда Каплан рассказала, что Балаково оставил след в ее сердце:- Таких ярких и вкусных моментов давно не было, фестиваль сделан для людей: все по-домашнему, но ярко и грандиозно. Бесконечно рада встречи с мастерами! Ещё раз убеждаюсь, насколько мы все на одной волне! Уже придумали для Балаково несколько новых фишек для туристов. Так что Мастеров выгодно звать в гости.IX Фестиваль клубники «Балаково зовет в гости» посетили свыше 25 тысяч человек. По словам организаторов, такая красочная модель презентации родного края является лучшей иллюстрацией внутреннего туризма, который заслуживает большого внимания и сулит огромное удовольствие.