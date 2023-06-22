Скидка 6% на проезд в саратовских электричках действует до конца августа

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Проездные документы можно оформить в пригородных железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания или у разъездных билетных кассиров в электропоездах. Оплата проезда может производиться, как за наличный, так и за безналичный расчет – банковской картой.***Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».