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Саратовское казачество получит финансовую поддержку от государства

Новости
Депутаты облдумы поддержали решение о выделении финансовых средств для поддержки казачьих обществ региона
Саратовское казачество получит финансовую поддержку от государства



По словам атамана Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества
Андрея Фетисова, сейчас казачьи общества, как и прежде, являются значимой общественной силой в вопросах оказания помощи государству в сфере профилактики правонарушений. Казаки мужественно защищают свою родную землю, свое государство и свой народ, сохраняя целостность России. Принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения региона, популяризируют казачью культуру среди населения области, возрождают духовные ценности российского казачества, а также сохраняют историческую память о традициях верного служения Отечеству.

-Уверен, что предоставление финансовой поддержки на несение государственной службы членов казачьих обществ окажет положительное влияние на привлечение казачьих обществ к решению государственных задач, а также развитию и популяризации традиций российского казачества.

Выражаю искреннюю благодарность Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину, депутатам Саратовской областной думы за поддержку.

Надеюсь, что благодаря совместной работе по сохранению духовного наследия российского казачества будут достигаться важные общегосударственные задачи в патриотическом воспитании населения региона, обеспечении общественной безопасности и сохранении самобытной культуры российского казачества, - подчеркнул Андрей Викторович.