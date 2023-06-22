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Презентован 39-й том Книги Памяти Саратовской области

Новости


В Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация 39-го тома Книги Памяти Саратовской области. В мероприятии приняли участие министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, члены Правительства области, председатель Общественной палаты Саратовской области, директор музея Борис Шинчук, представители ветеранских, общественных и молодёжных организаций.
Презентован 39-й том Книги Памяти Саратовской области

За почти 30 лет с момента выхода в свет первого тома в Саратовской области выпущено 39 томов Книги Памяти, посвящённых участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В них увековечены свыше одного миллиона имён саратовцев.

Книга Памяти неоднократно приглашалась на международные выставки-ярмарки в Каир, Гавану и Минск, где награждалась дипломами.

Тома Книги памяти безвозмездно передаются на вечное хранение семьям погибших, ветеранским организациям, музеям, школам, библиотекам. Они хранятся в музее боевой Славы и на Поклонной горе в Москве.

«Инициатором, организатором, идейным вдохновителем издания Книги Памяти выступал её главный редактор – Георгий Васильевич Фролов, которому посвящен презентуемый 39-й том. Георгий Васильевич многое делал для воспитания любви к родному Отечеству: передавал школам на вечное хранение Знамя Победы, был одним из учредителей конкурса на лучшее школьное сочинение о вкладе семьи в Победу, поддержал идею создания электронной версии Книги Памяти.

Книга Памяти и Георгий Васильевич Фролов – неразделимый бренд Саратовской области. Каждый том - это огромная работа коллектива редакции Книги и его руководителя, к сожалению, ушедшего от нас в октябре прошлого года. Но герои есть во все времена и наш долг - продолжать его дело. Р

Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Правительства области. Глава региона Роман Бусаргин неоднократно отмечал, что сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения, является одной из приоритетных задач. Сегодня успешно реализуется проект электронной Книги Памяти, который мы планируем развивать, в том числе, намерены увековечить память участников локальных войн, специальной военной операции, достойно продолжающих боевые традиции своих дедов и прадедов», - отметил Александр Колоколов.


В завершение мероприятия сын Г. В. Фролова, нынешний руководитель Саратовской региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти» Игорь Фролов вручил 39-й том Книги Памяти почетным гостям.