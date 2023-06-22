Юные саратовские ученые высадили в «Саду памяти» аллею менделеевцев

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Сегодня в поселке Михайловский Краснопартизанского района в рамках международной акции «Сад памяти» юные ученые – старшеклассники местной школы высадили молодые деревья.Свой вклад в экологию региона и память о героях Великой Отечественной войны и СВО внесли 30 участников образовательного проекта «Менделеевские классы».«Аллею менделеевцев» из 30 саженцев яблонь и кустов сирени школьники и их наставники высадили на улице Химиков, в том числе в память о советских ученых, которые самоотверженно трудились ради Победы в Великой Отечественной войне.«Мы считаем важным поднимать вопросы экологической культуры. Изучая озеро Байкал, посещая объекты накопленного вреда, проводя лабораторные исследования, мы понимаем, что нужно осознано относиться к постройке промышленных предприятий и к промышленным процессам, думая об окружающей среде. Зачастую деятельность человека приносит не только пользу, но и вред. Высадка деревьев — это наш небольшой вклад в благоприятную экологию региона. Уже сейчас мы можем повлиять на благополучие нашего поселка, а значит региона и в целом нашей страны», - считает Софья Чеснокова, ученица «Менделеевского класса», участница акции «Сад памяти».Молодые ученые планируют ухаживать за садом, следить за ростом и степенью приживаемости деревьев, поддерживая экологию родного края.В этом году «Аллеи менделеевцев», кроме Саратовской области, появятся в Нижегородской, Курганской, Кировской областях и в Республике Удмуртия, в тех регионах, где реализуется проект строительства экотехнопарков.Министерство природных ресурсов Саратовской области активно поддерживает эколого-патриотическую акцию.«Все весенние лесопосадочные работы текущего года в Саратовской области приурочены к акции «Сад Памяти». В ее рамках весной текущего года высажено 6,8 млн. штук сеянцев и саженцев различных пород деревьев и кустарников, в том числе около 9 тысяч - на территории населенных пунктов региона. В высадке деревьев принимали участие порядка 6 тысяч жителей Саратовской области. В Саратове центральная акция прошла 28 апреля в поселке Юбилейный, на улице, носящей имя Героя России Николая Исаева. В аллее высадили 500 деревьев. В акции приняли участие около 200 человек. С каждым годом количество желающих поучаствовать в этом патриотическом мероприятии только растет. Акция становится масштабной, народной», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.